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26.02.2020 18:57
Рубрика: Власть

Путин оценил идею прописать в законе индексирование потребительской корзины

Текст: Кира Латухина

Президент не исключил возможности прописать в законе обязанность своевременно индексировать потребительскую корзину. Об этом зашла речь на встрече с рабочей группой по подготовке предложений по внесению поправок в Конституцию.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Прозвучало предложение сделать так, чтобы правительство пересматривало прожиточный минимум и потребительскую корзину. "Вопрос, безусловно, правильно поставлен, я с вами согласен", - сказал глава государства. При этом Владимир Путин напомнил, что потребительская корзина связана с минимальным уровнем оплаты труда и прожиточным уровнем и спросил, что предлагается сделать. Чтобы прожиточный минимум обеспечивал достойный уровень жизни - это звучит красиво, но формулировка общая, заметил он. Правительство может сказать, например, что та или иная сумма вполне достойна, имея в виду бюджетные возможности.

"Скорее всего, в федеральных законах надо просто прописать более четко обязанность государства своевременно проводить соответствующие индексации и пересмотр той же самой потребительской корзины. Можно ли более точно сформулировать это в Конституции, сейчас я не могу сказать, но я услышал, спасибо", - заключил Путин.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Изменения в Конституцию РФ

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