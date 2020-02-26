Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля - эту дату одобрил президент РФ на встрече в Кремле с профильной рабочей группой. Парламентарии и эксперты рассказали Владимиру Путину об основных предлагаемых инициативах, которые могут дополнить Основной Закон. Рабочей группе удалось найти юридическую формулу практически для всех основных запросов и важных для общества тем. И президент поддержал предложенные поправки, подчеркнув, что ни одно рациональное предложение не будет потеряно.

Напомним, что базовый законопроект был основан на инициативах президента, озвученных им в Послании Федеральному Собранию. А теперь рабочая группа, в которую входят парламентарии и эксперты, трудится над поправками ко второму чтению. Его, как рассказали в Госдуме, планируется провести 10 марта.

Работа над поправками идет очень активно, констатировал президент. В целом в рабочую группу поступило порядка 900 предложений. "Они носят серьезный, содержательный характер, - отметил глава государства, - практически по всем направлениям нашей жизни, жизнедеятельности государства, поступают от разных людей, и поэтому посвящены важнейшим, но разным темам".

Опрос показал интерес

В центре внимания разработчиков поправок оказалось в первую очередь качество жизни людей, и граждане заметили, что предлагаемые измерения, как говорится, "про жизнь" и отвечают их интересам. Это доказали результаты исследования ВЦИОМ, о которых президенту рассказал сопредседатель рабгруппы, глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. На основании итогов опроса он сделал вывод, что основные предложения по поправкам в Конституцию отвечают запросу людей. Более 90% граждан поддерживают главные для граждан блоки поправок. Самое большое внимание граждан привлекают социальные темы, сказал Крашенинников. Это качественная медицинская помощь, защита детей, индексация пенсий. Высочайший уровень поддержки также у поправок на тему поддержки семьи, защиты территориальной целостности и суверенитета, ограничений для чиновников, защиты прав трудящихся, а также у изменений в сфере культуры. Интерес в обществе к готовящимся изменениям растет, констатировал Крашенинников. Опрос показал высокую информированность (79%) о предстоящем голосовании, намерение большинства граждан принять в нем участие (66%).

Дети - гарантия будущего

Именно так в числе поправок оказалось предложение, озвученное депутатом Госдумы Ольгой Баталиной. Она напомнила, что для любого родителя нет большего счастья, чем видеть и знать, что его ребенок здоров, благополучен и успешен в жизни. Семья и дети - гарантия будущего России, напомнила Баталина. Государство уже это доказало, вкладывая в меры, направленные на поддержку семьи и материнства.

"Поэтому мы предлагаем напрямую записать в Конституции, что дети - важнейшее достояние России", - заявила парламентарий. По ее словам, предлагается также прописать, что государство не только создает условия, которые способствуют всестороннему развитию ребенка, но и уделяет достаточное внимание его воспитанию.

- Мне кажется, это вполне обоснованно, - сказал Путин, реагируя в целом на эту инициативу.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля

Еще одна поправка ко второму чтению гласит, что в совместном ведении государства и властей регионов находится защита семьи, а также института брака как союза мужчины и женщины. В рабочей группе сошлись во мнении, что немыслима ситуация, при которой в российских семьях будут говорить "родитель номер один" и "родитель номер два" вместо "папа" и "мама".

Помощь придет по адресу

В обсуждении, как и следует из перечня важных для граждан тем, превалировала именно социальная тематика. На встрече были озвучены предложения по фиксации в Конституции единой социально ориентированной государственной политики, индексации пенсий и других выплат. Ведь главное, чтобы Основной Закон в обновленной редакции стал долгосрочным договором между властью и обществом, детализирующим социальные обязательства государства вне зависимости от экономической ситуации.

Важный принцип - поддержка конкретного человека, который в этом нуждается. Так, одна из поправок гласит, что в РФ гарантируются оказание адресной социальной помощи гражданам и индексация социальных пособий и иных соцвыплат. Прописывается также индексация пенсий не реже раза в год.

Глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль рассказал президенту о еще одном тезисе для Конституции. В соответствии с ним качественная медицинская помощь должна быть доступна в любом уголке страны. Это "является принципиальным для рядового гражданина", поддержал идею Путин. Он также одобрил озвученную Рошалем поправку, касающуюся "сшивки" государственного и муниципального уровней управления в системе здравоохранения. Неприемлемо, чтобы первичное звено оставалось "как бы непонятно за кем", согласился президент.

Чиновник "в связке" с народом

Работающий человек - "человек труда" - не должен быть бедным, уверены в рабгруппе. С этим связаны поправки в Основной Закон, о которых также рассказали Путину. Это тезисы о зарплате не ниже прожиточного минимума и об уважении к труду. Как объяснила Путину глава Профессионального союза работников АПК Наталья Агапова, добавление такого пункта даст новый импульс к переговорам работников и работодателей, которые зачастую позволяют себе отклонения от МРОТ.

Президент поддержал эти тезисы. Также одобрение получила идея о закреплении в Конституции РФ обязанности государства содействовать развитию предпринимательства и частной инициативы. Как пояснил глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, важно отразить в Конституции тот факт, что в России повышаются значимость и авторитет созидательного предпринимательского труда.

Поддержку нашли и поправки о развитии научно-технического потенциала России, о сохранении культурного наследия, защите окружающей среды.

Однако, чтобы наука, медицина, общественные институты были и оставались передовыми, российским чиновникам надо всегда и во всем быть со своей страной. В связи с этим члены рабочей группы предложили поправки об ограничениях, которые призваны обезопасить страну от попыток влияния извне. У чиновников и депутатов не должно быть "конфликта интересов". Инициативу на эту тему озвучил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. В Конституцию, по его словам, предложено прописать запрет для высших должностных лиц страны, включая президента, иметь имущество и активы за рубежом.

Владимир Путин поддержал эту идею и представил аргументы в пользу данной нормы. "Когда человек идет на работу в качестве высшего должностного лица в ту или иную структуру, он должен для себя сделать выбор, - пояснил президент, - хочет он иметь какие-то активы за рубежом либо хочет служить народу России и не обременять себя связанностью с кем бы то ни было, которая может налагать на него какие-то ограничения при принятии решений в интересах Российской Федерации".

При этом Владимир Путин сам предложил расширить список таких лиц, на которых распространяются ограничения. А именно - включить в него и главу государства (в первоначальном списке президент не был назван).

Косачев также рассказал о предложении, которое сможет сделать поправки в Конституцию новой степенью защиты страны и ее границ. Недопустимыми объявляются любые действия, направленные на отчуждение части территории. Важно также, что Основной Закон защищает страну от противоречащих ему решений международных органов.

Основной Закон защитит историю

Президент также поддержал идею о том, чтобы прописать в Конституции норму о недопустимости фальсификации истории. Впрочем, глава государства заметил, что "украсть" у страны победу во Второй мировой войне невозможно. "Берлин-то кто штурмовал, чей флаг над Рейхстагом развевался? Этого никто не забудет", - подчеркнул Путин. Как бы то ни было, он счел уместным обратить в Основном Законе внимание на защиту исторической правды и недопустимость умаления значения подвига народа при защите Отечества. Поддержал он и предложенный тезис о сохранении духовного единства "русского мира".

В рабочую группу поступило еще немало интересных идей. Ни одно рациональное предложение не будет потеряно. Предложена и дата голосования - 22 апреля. Одобрение президента по этому поводу получено.