Путин одобрил проведение голосования по Конституции 22 апреля

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля, дата одобрена главой государства. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель профильной рабочей группы Павел Крашенинников по итогам встречи с Владимиром Путиным.

Ранее другой сопредседатель рабочей группы предложил эту дату. По его словам, к 19 апреля заканчивается православный пост, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан, так что 22 апреля представляется "оптимальной датой".

Глава государства в ходе встречи в Кремле не отреагировал на эту инициативу. Однако после ее окончания поддержал.

"Да, Владимир Владимирович согласился с этим", - сказал Крашенинников журналистам.