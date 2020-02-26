Путин поддержал идею о запрете для высших должностных лиц иметь счета за рубежом

Владимир Путин поддержал внесение в Конституцию РФ запрета для высших должностных лиц страны, включая президента, иметь имущество и активы за рубежом. Норма также касается министров, сенаторов и губернаторов. О поддержке предложения глава государства сообщил на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

Данную инициативу озвучил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Владимир Путин поддержал и представил аргументы в пользу данной нормы.

- Когда человек идет на работу в качестве высшего должностного лица в ту или иную структуру, он должен для себя сделать выбор, - пояснил президент, реагируя на это предложение, - хочет он иметь какие-то активы за рубежом либо хочет служить народу России и не обременять себя связанностью с кем бы то ни было, которая может налагать на него какие-то ограничения при принятии решений в интересах Российской Федерации.

При этом Владимир Путин предложил расширить список таких лиц, включив в него и главу государства (в первоначальном списке президент не был назван).