Президент поручил закрыть доступ к сайтам с пропагандой наркотиков

Закрыть доступ к интернет-ресурсам, пропагандирующим наркотики, поручил на расширенной коллегии МВД президент России. Также глава государства предложил вернуться к вопросу установления уголовной ответственности за такую пропаганду в Сети.

"Обращаю ваше внимание: совместно с Роскомнадзором МВД необходимо перекрыть доступ к сайтам и страницам в соцсетях, пропагандирующим наркотики", - сказал Владимир Путин.

"Кроме того, прошу Государственную думу, правительство вернуться к детальной проработке законодательной инициативы по установлению уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете", - заявил президент.