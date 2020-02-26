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26.02.2020 16:20
Рубрика: Власть

Путин рассказал о 900 предложениях по поправкам в Конституцию

Текст: Татьяна Замахина
Президент России Владимир Путин сообщил, что поступило уже около 900 предложений о поправках в Конституцию. Об этом он сказал на встрече с рабочей группой по подготовке изменений.
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

- Работа идет очень активно, - отметил глава государства, - по имеющимся у меня данным, уже поступило порядка 900 предложений.

По его словам, предложения носят "серьезный, содержательный характер, практически по всем направлениям нашей жизни и жизнедеятельности государства".

Фото: Константин Завражин/РГ
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Президент отметил, что предложения поступают от разных людей, посвящены важнейшим темам.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабгруппы Павел Крашенинников уточнил, что с учетом того, что предложения поступают не только в профильную группу, на самом деле, их гораздо больше 900.

Непосредственно в рабочую группу, по его словам, поступило более 600 поправок от общественных объединений, граждан, членов группы, из которых около половины тем или иным образом были учтены в тексте законопроекта. "Число официальных поправок от субъектов права законодательной инициативы, внесенных в профильный комитет, перевалило за 300", - сказал он.

Проект закона о поправке к Конституции будет предложено рассмотреть во втором чтении в Госдуме 10 марта, рассказал также парламентарий.

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