Путин рассказал о 900 предложениях по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин сообщил, что поступило уже около 900 предложений о поправках в Конституцию. Об этом он сказал на встрече с рабочей группой по подготовке изменений.

- Работа идет очень активно, - отметил глава государства, - по имеющимся у меня данным, уже поступило порядка 900 предложений.

По его словам, предложения носят "серьезный, содержательный характер, практически по всем направлениям нашей жизни и жизнедеятельности государства".

Президент отметил, что предложения поступают от разных людей, посвящены важнейшим темам.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабгруппы Павел Крашенинников уточнил, что с учетом того, что предложения поступают не только в профильную группу, на самом деле, их гораздо больше 900.

Непосредственно в рабочую группу, по его словам, поступило более 600 поправок от общественных объединений, граждан, членов группы, из которых около половины тем или иным образом были учтены в тексте законопроекта. "Число официальных поправок от субъектов права законодательной инициативы, внесенных в профильный комитет, перевалило за 300", - сказал он.

Проект закона о поправке к Конституции будет предложено рассмотреть во втором чтении в Госдуме 10 марта, рассказал также парламентарий.