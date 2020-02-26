Путин: Россия не получила зарубежные активы СССР, несмотря на выплату долгов

На встрече Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию была поднята тема об СССР. Было предложено прописать то, что Россия расплатилась по обязательствам Советского союза.

Глава государства назвал очевидным тот факт, что Россия является правопреемницей СССР - впрочем, он не видит необходимости прописывать в Основном законе положение о выплаченных долгах.

- И все страны согласились с тем, что мы правопреемники, когда нужно было возвращать кредиты за все республики бывшего Советского Союза, - сказал Путин. - Мы, по-моему, только за Украину 16 млрд выплатили.

Президент отметил, что "весь мир был очень счастлив", когда РФ взяла на себя эти обязательства по долгам в обмен на зарубежные активы бывшего СССР.

- Мы кредиты-то погасили за всех, а активы за рубежом некоторые вновь образованные на пространстве Советского Союза государства нам так и не передали, - обратил внимание российский лидер.