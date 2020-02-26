Путин возмутился призывами убивать детей росгвардейцев

Комментируя летние протестные выступления в Москве, Владимир Путин сказал, что нельзя допускать того, чтобы в росгвардейцев бросались бутылками. "Сегодня бутылку бросил, завтра стулом запустит, а потом машины будут громить. Нельзя этого допускать, нельзя распускаться. В рамках закона", - сказал он.

На вопрос журналиста, что ж сотрудники Росгвардии "такие ранимые, трепетные", глава государства ответил: "Они и ранимые, и трепетные, они выполняют свой долг. И должны это делать. И больше того, они здесь вот с демонстрантами занимаются, а завтра под пули пойдут, и они принимают участие в боевых операциях". "А кто-то там в интернете распространяет информацию о том, что нужно убивать их детей. Это что такое? - возмутился он. - Это в отношении людей, которые под пули лезут, если Родина прикажет, для защиты интересов государства, общества и конкретных наших граждан? Это можно, знаете, как разбалансировать ситуацию в стране, мало не покажется, с этим не шутят".

На возражение интервьюера Андрея Ванденко, что граждан "молотят" дубинкой, Путин сказал, что если люди действуют в рамках процедур, правил и законов - "кто же будет махать дубинкой?". "Наоборот, защищать должны", - возразил он. "Получайте санкцию, идите и высказывайте свою точку зрения", - подчеркнул глава государства. "Ведь понимаете, вот интернет, средства массовой информации, в том числе оппозиционные. Они же придут, где бы вы ни были, вот где бы вы ни были, куда бы вы ни пришли, где бы вы ни собрались, чтобы высказать свое недовольство действующей властью, ведь с помощью интернета и с помощью средств информации это будет доведено до миллионов", - добавил он.

"А зачем же перекрывать уличное движение? Чтобы спровоцировать действия силовых структур, чтобы они помахали дубинками. И потом, чтобы вы меня об этом спросили. В этом смысл! Другого смысла нет!" - уверен президент. "Показать, что они такие вот герои и они с таким же рвением будут защищать интересы граждан, если они пройдут в органы власти управления. Ругать власть для того, чтобы убедить избирателя в том, что это именно те люди, которые нужны, недостаточно. Нужно обязательно предъявить позитивную программу", - заключил он.