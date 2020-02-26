Путин заявил о сокращении "тюремного населения" вдвое

"Тюремное население" - то есть число тех, кто сидит в тюрьмах - уменьшилось вдвое, и это революционное событие, заявил президент в четвертой серии видео-интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину", посвященной "резонансным делам, Росгвардии и разгонах митингов". Следующая часть выйдет завтра и будет посвящена "утечке мозгов" и Силиконовой долине.

С начала 2000-х "тюремное население" уменьшилось ровно в два раза, сказал глава государства, комментируя слова журналиста про число оправдательных приговоров. "Так незаметно, спокойно. Это такое революционное событие на самом деле", - убежден он.

"Это происходит постепенно, в результате принятия различных решений, либерализующих ответственность гражданина, который совершил незначительное правонарушение либо впервые, и так далее", - объяснил Владимир Путин.