Расшифрован таинственный текст, который не смогли прочитать ученые

Во Франции подвели итоги необычного конкурса, который был объявлен в прошлом году муниципальными властями деревни Плугастель в Бретани. Участникам было предложено расшифровать таинственный текст, которые не сумели прочитать местные ученые.

Подробности сообщило BBC News. Загадочный текст был обнаружен на побережье. Некие знаки были высечены на скале неизвестным автором около 230 лет назад.

Расшифровать ее местные историки не смогли. Текст представляет собой весьма странное смешение букв и символов из различных языков, в том числе скандинавских. Кроме того, некоторые французские буквы оказались перевернуты.

Муниципалитет объявил конкурс, в котором мог принять участие любой желающий. Победителю была обещана награда в размере 2000 евро. В результате призовой фонд поделили два победителя. Их варианты расшифровки заметно отличаются друг от друга, но их объединяет одна общая мысль. Оба призера считают, что надпись была своего рода эпитафией трагически погибшему человеку.

Одним из победителей оказался Ноэль Рене Тоуди, учитель английского языка и эксперт по кельтскому языку. По его словам, он исходил из того, что автор таинственной надписи был полуграмотным человеком, который разговаривал на бретонском языке XVIII века. Ключевая часть его перевода гласит: "Серж погиб, когда, без навыка гребли, его лодка была опрокинута ветром".

Вторым победителем был признан дуэт переводчиков - историк Роджер Фалиго и художник Ален Робе. Они предложили совместный перевод. По их мнению, текст был написан на бретонском языке, но с использованием некоторых валлийских слов. Их перевод гласит: "Он был воплощением мужества и радости жизни. Где-то на острове его ударили, и он умер".

Добавим, что таинственная надпись была обнаружена несколько лет назад. Она вырезана на скальной плите длиной около одного метра и состоит из 20 строк. Этот текст виден только во время отлива.

Под текстом указаны годы: 1786-й и 1787-й. Именно по ним была датирована надпись. Кроме того, на скале имеется изображение корабля и сердца, увенчанного крестом.

К слову, всего на конкурс был представлен 61 вариант полного перевода надписи. Большинство заявок поступило из Франции, но были представлены и такие страны, как США и Таиланд. Оценкой переводов занималась комиссия, составленная из историков. Она и пришла к выводу, что победившие варианты являются наиболее правдоподобными.