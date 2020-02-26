Новости

В Южной Корее рекордное количество зараженных COVID-19 за день 18:46
Путин одобрил проведение голосования по Конституции 22 апреля 18:45
Активисты предложили ввести детские сим-карты с блоком на взрослые сайты 18:44
Российская биатлонистка Павлова выиграла суперспринт на ЧЕ 18:44
Арестованы подростки, планировавшие нападение на школу в Саратове 18:33
Белорусский лыжник Бочарников выиграл суперспринт в "Раубичах" 18:23
Российские биатлонисты не попали в тройку в суперспринте на ЧЕ 18:23
Минск: Минздрав не рекомендует посещать Республику Корея и Иран 18:16
Исследование: Болгары все меньше доверяют своим властям 18:12
Коронавирус добрался до Бразилии 18:11
Мария Шарапова назвала причину ухода из спорта 18:09
Голикова: В России есть живой штамм коронавируса для создания вакцины 18:03
Путин: Россия не получила зарубежные активы СССР, несмотря на выплату долгов 18:01
Возможную основу для средства от диабета успешно протестировали на мышах 18:00
Колонна белых Aurus попала на видео 18:00
Парижанин напечатал фотографии кота 120-летней давности 17:44
Президент РПЛ заявил, что ФК "Тамбов" его обманул 17:39
Расшифрован таинственный текст, который не смогли прочитать ученые 17:36
Фото: начались съемки "Мира Юрского периода 3" 17:35
В Феодосии ураганный ветер сорвал кровлю многоэтажки 17:33
В труднодоступной пещере на Канарах найдены древние мумии 17:28
В Ленинградском зоопарке показали, как кенгуру живут в сумках матерей 17:21
"Ростелеком" обнулит стоимость звонков для ветеранов и блокадников 17:15
Онлайн-реестр детских прививок в Москве откроют для Роспотребнадзора 17:08
На Вятке женщина заперла двух детей без еды на несколько дней 17:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
26.02.2020 17:36
Рубрика: Общество

Расшифрован таинственный текст, который не смогли прочитать ученые

Текст: Денис Передельский
Фото: AFP Фото: AFP
Фото: AFP

Во Франции подвели итоги необычного конкурса, который был объявлен в прошлом году муниципальными властями деревни Плугастель в Бретани. Участникам было предложено расшифровать таинственный текст, которые не сумели прочитать местные ученые.

Подробности сообщило BBC News. Загадочный текст был обнаружен на побережье. Некие знаки были высечены на скале неизвестным автором около 230 лет назад.

Расшифровать ее местные историки не смогли. Текст представляет собой весьма странное смешение букв и символов из различных языков, в том числе скандинавских. Кроме того, некоторые французские буквы оказались перевернуты.

Фото: Traci Ardren and Dominique Meyer/University of Miami
Великую дорогу майя признали инженерным чудом
Фото: Central European News
В труднодоступной пещере на Канарах найдены древние мумии

Муниципалитет объявил конкурс, в котором мог принять участие любой желающий. Победителю была обещана награда в размере 2000 евро. В результате призовой фонд поделили два победителя. Их варианты расшифровки заметно отличаются друг от друга, но их объединяет одна общая мысль. Оба призера считают, что надпись была своего рода эпитафией трагически погибшему человеку.

Одним из победителей оказался Ноэль Рене Тоуди, учитель английского языка и эксперт по кельтскому языку. По его словам, он исходил из того, что автор таинственной надписи был полуграмотным человеком, который разговаривал на бретонском языке XVIII века. Ключевая часть его перевода гласит: "Серж погиб, когда, без навыка гребли, его лодка была опрокинута ветром".

Вторым победителем был признан дуэт переводчиков - историк Роджер Фалиго и художник Ален Робе. Они предложили совместный перевод. По их мнению, текст был написан на бретонском языке, но с использованием некоторых валлийских слов. Их перевод гласит: "Он был воплощением мужества и радости жизни. Где-то на острове его ударили, и он умер".

Добавим, что таинственная надпись была обнаружена несколько лет назад. Она вырезана на скальной плите длиной около одного метра и состоит из 20 строк. Этот текст виден только во время отлива.

Под текстом указаны годы: 1786-й и 1787-й. Именно по ним была датирована надпись. Кроме того, на скале имеется изображение корабля и сердца, увенчанного крестом.

К слову, всего на конкурс был представлен 61 вариант полного перевода надписи. Большинство заявок поступило из Франции, но были представлены и такие страны, как США и Таиланд. Оценкой переводов занималась комиссия, составленная из историков. Она и пришла к выводу, что победившие варианты являются наиболее правдоподобными.

В Турции найдены следы цивилизации, о которой не знала наука
Найдены орудия древних людей, переживших извержение супервулкана
Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

Главное сегодня

Голикова: В России есть живой штамм коронавируса для создания вакцины
Лавров: Попытки сделать СССР виновником Второй мировой бесперспективны
Совфед одобрил смягчение наказания за демонстрацию нацистской символики
Рособрнадзор начнет использовать искусственный интеллект при проверке ЕГЭ
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
Родина
Родина
"Мадама, играй, играй!" Как китайцы развлекали россиян
Исследование
Исследование
Почему одни лучше запоминают цифры, а другие - стихи