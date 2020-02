От группы Limp Bizkit всегда много шума - особенно на концертах, где между зрителем и залом нет студийных стен и устройств, адаптирующих звук для переложения его на носитель, лазерный или электронный. На концертах после декламации в духе гангста-рэп группа может как следует "зарядить" из всех музыкальных стволов, а потом разом "уйти под воду", оставив на поверхности гитариста. А потом снова рэп-считалка, от текста к лозунгу - как правило, укладывающегося в несколько слов. Главное - обеспечить нон-стоп движение.

Keep rolling, rolling, rolling... - крутиться и перекатываться призывал московский стадион Мегаспорт лидер Limp Bizkit Фред Дерст с самого начала концерта, и сам, солидный седобородый мужчина в плотном рыбацком комбинезоне, следовал своему призыву, ни на секунду не останавливаясь прыгал, приседал, тянул к нам руку с микрофоном.

Американская рок-группа, в 90-х вдруг спаявшая рэп с "ню-металлом" и назвавшая себя "раскисшим печеньем" (так переводится limp bizkit) - Дерст хотел, чтоб название группы отталкивало бы случайных слушателей - всегда дает в России многосерийные шоу. В 2015-м, например, она выступила в 20 городах от Хабаровска до Москвы, в этом году были обе столицы и Екатеринбург с Краснодаром. И всегда "неслучайных" слушателей набирается по полному стадиону.

Limp Bizkit никогда не дает двух одинаковых шоу подряд, видно, дело в том, что ударных песен, с которых можно начинать концерт, у группы хватает на несколько выступлений. Предыдущее шоу в Санкт-Петербурге группа начинала с Show Me What You Got, фирменно разноритмовой, с неожиданно включавшейся и выключавшейся между дерстовскими читками мелодией гитары - сейчас же этот хит взбил в пену зал в середине программы. А вперед ушла Hot Dog, начатая бас-гитарой, обеспечившей звучный фон очередному громогласному диалогу Фреда Дерста с залом; и лишь мастерством музыкантов, с легкостью осваивающих новые межпесенные связки, можно объяснить, как стремительный рэп My Way как влитой встал к тягучей Cobra Gold, чего с ним прежде не случалось.

Для Limp Bizkit звук чем грубее, тем лучше - и тем ярче выглядят на фоне фирменного смешения громовых битов с рок-ураганами гитарные проходы Уэса Борланда. В Мегаспорте бьющий в зал луч раз за разом высвечивал на сцене одинокую фигуру в высокой шляпе (для пущего эффекта Уэс на сцене всегда обряжается в гламурного зомби) и с гитарой, меланхолически накручивающую рифф за риффом то в интонациях дворового перебора, то уводящего куда-то в сторону Дэвида Гилмора. Но всегда держащего в своих руках нерв музыки LB, подвешивая иной раз в воздухе единственную дрожащую ноту, чтобы песня в конце концов взорвалась забойным припевом, в котором уже не разберешь ни нот, ни слов.

Но в каждом концерте есть бисы, когда шум стихает и присевшие на табуретки с шестиструнками Фред и басист Сэм затягивают любимые кавера Behind Blue Eyes и Thank You от своих кумиров The Who и Led Zeppelin. В этот раз компанию седобородых дедов разбавила guest star Ниша Стар - юная бразильянка с тонким голосом.