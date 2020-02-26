Как работает распознавание лиц в московском метро

К 1 сентября этого года в московском метро должна полностью заработать система распознавания лиц, сообщает aif.ru.

Первые биометрические сканеры установили в апреле 2019-го на "Октябрьском поле", затем эксперимент стали расширять. Как отмечает издание, идентификаторы стоят на турникетах на уровне глаз взрослого человека. За доли секунды камера выхватывает из толпы человека, который находится, например, в федеральном розыске. Устройство сравнивает полученные данные с содержимым единой базы цифровых слепков. Это значительно облегчает розыск и упрощает работу МВД.

В дальнейшем эту систему можно будет использовать для биометрической оплаты проезда. В таком случае достаточно будет просто посмотреть турникету "в глаза", и створки откроются, при этом плата за проезд тоже спишется с банковской карты или "Тройки". Эксперты издания считают, что технологически к этому все готово, однако биометрическую базу данных придется значительно расширить.