Для того, чтобы жилье стало по-настоящему доступным, надо озаботиться о снижении его себестоимости уже на этапе строительства. Найти ресурсы для этого поручили руководителям субъектов федеральные власти. Корреспонденты "РГ" выяснили. Где и каким образом эта задача уже решается.

Блоком - дешевле

Крупные воронежские застройщики уменьшают себестоимость жилья, используя собственное производство материалов. У некоторых эти мощности остались еще с советских времен и были модернизированы. Для квартир эконом-класса применяются типовые проекты, без архитектурных и дизайнерских изысков. Стоит учитывать, что дешевое жилье - это, как правило, дома на окраинах города, где качественные подъездные пути, общественный транспорт и социальная инфраструктура на момент заселения не гарантированы. Это дома с очень маленькими дворами, недостаточным (с точки зрения реальных потребностей, а не нормативов) количеством парковочных мест, с крутыми пандусами у подъездов, "отъедающими" половину и без того узких тротуаров.

Эксперты отмечают, что рынок жилья в Воронеже близок к насыщению, покупателей все чаще интересует не только полезная жилплощадь, но и качественное благоустройство, и "дворы без машин". А эти опции неизбежно отражаются на цене квадратного метра.

Самой масштабной за последние годы попыткой оптимизировать строительство квартир в столице Черноземья стало внедрение технологии объемно-блочного домостроения (ОБД). Ее разработали отечественные ученые еще в 1950-е годы. Позже она применялась в массовом строительстве. Один из ведущих застройщиков региона внес коррективы с учетом современных технологий, оформил патенты и возвел в индустриальном парке "Масловский" целый завод, где изготавливают "кубики" с внутренней отделкой. Затем их перевозят на стройплощадку и собирают здание - по этажу в день. Таким образом, 80 процентов работы производится в заводских условиях. Автоматизация процессов позволяет делать ровные полы, потолки и стены. Работа не зависит от погодных условий, качество отделки получается более высоким.

Себестоимость готового продукта уменьшилась не то чтобы резко - на пять-восемь процентов. Однако сроки возведения домов сократились втрое, и это позволяет покупателям серьезно экономить, поясняла "РГ" исполнительный директор компании Алина Цыбань:

- Наши клиенты - обычные семьи, зачастую живущие на съемной квартире. Они хотят приобретать жилье на стадии фундамента: так выгоднее. Когда вы параллельно платите и за аренду квартиры, и за ипотеку, это большая финансовая нагрузка. И одно дело нести ее полтора-два года, пока будет готов монолитно-кирпичный дом, и другое - шесть месяцев, как в случае с ОБД. У нас это максимальный срок, на некоторых площадках и за три-четыре справлялись. С вводом дома в эксплуатацию ставка по ипотечному кредиту автоматически понижается, и человек начинает платить меньше. При этом он уже может вселяться в новую квартиру, базовая отделка такова, что кардинально ничего переделывать под себя не надо.

В таких блоках есть натяжные потолки и пластиковые окна (собственного производства), розетки и выводы под светильники, сантехника и плитка в санузлах, бежевые межкомнатные двери, белые обои под покраску. Перепланировка, в том числе при размещении коммерческих объектов на первых этажах, затруднена. Но, по словам Цыбань, проекты изначально разрабатываются так, чтобы изменения не требовались:

- В квартирах уже заложено необходимое количество розеток, выключателей, выводов под воду. Там же нет кухонь площадью 20 метров - в маленьком помещении очевидно, где у хозяйки будет плита и раковина. Мелкую перепланировку разрешаем после консультаций с проектным институтом. Наш покупатель не переносит стены, он приходит и живет.

Без лифта и балкона

Белгородский жилищный проект под названием "Новая жизнь", кажется, изучила уже вся Россия. Одноименный кооператив предоставил молодым специалистам квартиры в кредит под три процента на пять лет. Первоначальный взнос составил треть стоимости жилья, но самое важное - цена квадратного метра оказалась гораздо ниже среднерыночной. За счет чего так получилось?

Как только региональные власти задумали решить проблему с жильем для молодых, сразу возник вопрос стоимости. Цена "квадрата" в белгородской многоэтажке довольно высока. Жилье за 50 тысяч рублей за квадратный метр без отделки можно приобрести в благоустроенном пригороде, за 45 тысяч - в менее удобных районах. Большая часть застройщиков возводит "однушки" в 40 "квадратов", а ипотечная ставка составляет 9 процентов годовых.

Сроки возведения домов сократились втрое, и это позволяет покупателям серьезно экономить

"Новая жизнь" предложила беспрецедентный вариант. Студии по 37 тысяч рублей "за квадрат" бронировались еще до того, как будет вырыт котлован на месте будущего дома. Люди вносили в кооператив треть стоимости - 400 тысяч рублей. Подкупило будущих пайщиков и то, что площадь студий предложили довести максимум до 30 с "хвостиком" квадратных метров. Получилось, что каждая квартира продавалась примерно по 1,2 миллиона рублей - таких цен на белгородском рынке на новостройки не было и нет.

За счет чего получилось снизить стоимость "квадрата"? Руководитель Дирекции Юго-Западного микрорайона Александр Славкин уже в рамках первых экскурсий по благоустроенным по последнему слову ландшафтного дизайна дворам и свеженьким пятиэтажкам, обращал внимание на очевидное:

- Лифтов в домах нет, балконов тоже, - пояснял Александр Славкин. - Это позволило существенно снизить стоимость строительства.

Кроме того, позаботился застройщик и об экономии для жильцов. Остекление подъездов позволяет включать там свет только глубокой ночью. Панорамные окна тогда становятся настоящим украшением двора, а в оставшуюся часть суток берегут деньги жильцов. Благодаря этому плата за общедомовую электроэнергию минимальна. А на вопрос о том, как живут без привычных удобств в виде лифта, обитатели "Новой жизни" лишь посмеиваются:

- Так же, как и в "хрущевках", - улыбаются они. - Только у нас красиво, светло, планировка удобная и ипотека под три процента на пять лет.

Скооперировались

В ближайшее время в Костромской области появится сразу несколько новостроек, возведенных на средства участников жилищно-строительных кооперативов (ЖСК).

По данным администрации региона, с 2014 года улучшить жилищные условия благодаря вступлению в ЖСК смогли уже более 150 семей. В основном это нуждающаяся в собственном жилье молодежь, работники образовательных и медицинских организаций.

Как рассказали "РГ" в администрации Костромы, в рамках нацпроекта "Доступное и комфортное жилье" на территории областного центра были созданы три жилищно-строительных кооператива: "Новый дом", "Здоровье" и "Молодежный". Первой новостройкой, которую удалось ввести в эксплуатацию по этой программе, стал 58-квартирный жилой дом ЖСК "Новый дом" на улице Китицынской в областном центре. Стоимость квадратного метра в нем составила 27 750 рублей. Затем в 2016-2017 годах в поселке Волжский выросли 28 индивидуальных домов ЖСК "Здоровье", участниками строительства стали 19 врачей и девять учителей. Стоимость 1 квадратного метра в их домах составила 26800 рублей.

В марте 2017 года в эксплуатацию ввели 91-квартирный жилой дом на улице Соловьиной, возведенный силами ЖСК "Молодежный". Членами ЖСК стали горожане в возрасте от 18 до 35 лет. Это молодые семьи, студенты и нуждающаяся в улучшении жилищный условий работающая молодежь. Чтобы войти в программу, участники должны были предоставить документы с подтверждением, что площадь жилья, которым они владеют, составляет менее 12 квадратных метров на человека. "Для снижения стоимости квартир администрацией города Костромы разработаны меры социальной поддержки в виде субсидии, возмещающей ЖСК "Молодежный" стоимость арендной платы за земельный участок, предназначенный для строительства жилого дома. Таким образом, стоимость 1 квадратного метра жилья составила 29 150 рублей", - рассказали в мэрии.

Опыт строительства домов силами ЖСК на льготной муниципальной земле власти признали успешным. В ближайшее время новые дома, возведенные по этой схеме, появятся в поселках Волжский и Новый в областном центре. На встрече в комитете по делам молодежи в августе 2019 года новые участники ЖСК "Молодежный", молодожены Александр и Анастасия рассказали, что для них молодежный кооператив - это "отличная возможность купить квартиру по выгодной цене и в экологически чистом районе".

Сейчас помимо Костромы земля для нужд ЖСК выделена еще в десяти муниципальных образованиях региона.Средняя цена жилья при таком строительстве получается в полтора -два раза ниже рыночной и составляет около 30 тысяч рублей за квадратный метр.