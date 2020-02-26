Реформа маршрутной сети и транспортной системы продолжается в Белгородской агломерации. Сейчас город встал в пробках из-за строительства двухуровневых развязок сразу на двух участках кольцевой объездной. Власти потребовали ускорить работы, однако отметили, что вряд ли будут стремиться сделать город комфортным для автомобилистов. Общественный транспорт, сеть велодорожек, перехватывающие парковки по пути из микрорайонов ИЖС к остановочным комплексам и бесплатная пересадка из одного автобуса в другой -такое будущее нарисовали белгородцам и гостям города.

Вход в переднюю дверь

На заседании Совета при главе региона чиновники поделились планами развития общественного транспорта. Пока перемены белгородцы ощутили лишь в системе оплаты: процент безналичных платежей вырос до 70, и это в некоторой степени стало основой для дальнейших проектов реформы. Так, чиновники определились с видом валидатора, который будет считывать банковскую карту. Пока водители и пассажиры пользуются обычными терминалами - как в любом магазине. Расплатиться с их помощью небыстро, к тому же, приходится отдавать карту водителю в руки, и это не всем нравится.

- Наша задача - открыть все двери в автобусе, чтобы люди быстро вошли и так же быстро вышли, - рассказывает начальник департамента цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников.

Однако пока будут практиковать вход через переднюю дверь и своевременную оплату за проезд. Удивительно, но этот момент - платить на входе или на выходе - стал поводом для споров. Белгородцы привыкли расплачиваться после поездки, а чиновники уверены, что это неправильно.

- Пассажир, по сути, едет зайцем, - считает Евгений Мирошников.

Автобус отправляется

Уже с 1 марта для входа оставят только передние двери автобусов, чтобы приучить пассажиров к дисциплине. На вопрос, почему нельзя сразу открыть все двери на вход и выход, оснастив поручни валидаторами, Мирошников отвечает: рано. И приводит в пример московский опыт. Когда там начали эту практику, выручка перевозчиков упала на десять процентов. Люди попросту ехали без оплаты. Чужие ошибки белгородцы учтут - в автобусах появятся контролеры.

Помимо этого, чиновники анонсировали внедрение системы check-in/check-out (регистрацию входа и выхода). Она необходима на пригородных маршрутах, ведь за городской чертой цена за проезд зависит от километража. Жителям окрестных поселков придется прикладывать карту к валидатору дважды: на входе, и система снимет городской тариф в 20 рублей, и на выходе - GPS зафиксирует место остановки, а умный валидатор снимет нужную сумму.

Себестоимость проезда в белгородском автобусе, по данным транспортников, составляет 38 рублей

Предполагается, что оплата через переднюю дверь позволит сделать процент безналичных платежей еще выше. Генеральный директор "Единой транспортной компании", которая обслуживает теперь всю агломерацию, Александр Васильченко, отмечает, что сейчас перевозчики бьются за те самые 30 процентов налички.

- Как добиться стопроцентного учета, если пассажир не всегда берет билет? - спрашивает он.

Без базы данных сложно просчитывать предполагаемую выгоду от той или иной реформы. Так, в настоящее время себестоимость проезда в белгородском транспорте, по данным ЕТК, составляет 38 рублей. Васильченко отмечает, что задачу - добиться снижения этого показателя, а значит, и убытков - будут решать постепенно.

Сеть для пассажира

Поспособствовать этому должна новая маршрутная сеть и транспортная инфраструктура. Так, в Белгороде, наконец, решились выделить отдельные полосы для общественного транспорта. Иначе тот парад маршруток, который собирается сегодня у многих остановочных комплексов, может парализовать город.

Участник профильной рабочей группы Дмитрий Грубый отметил, что с выделением полос должна решиться и другая проблема - дублированные маршруты.

- Большинство автобусов так или иначе проезжают по двум улицам города - проспекту Богдана Хмельницкого и улице Щорса, - говорит Дмитрий Грубый. - Новая маршрутная сеть уже готова.

По проспекту Хмельницкого общественный транспорт поедет в крайней правой полосе, по Щорса движение сделают осевым. Для этого придется построить остановочные островки посреди улицы, и уже понятно, что часть их возведут на месте нынешних "колец". Аналитики пришли к выводу, что кольцевые участки теперь только затрудняют движение и назвали их бесполезными.

Суммы инвестиций в проект, по сути, реконструкции дорожной сети областного центра пока не называют, как и конкретные сроки начала строительных работ. Дмитрий Грубый подчеркивает: так или иначе, перемены пойдут на пользу пассажирам и всему городскому движению.

Кстати

Единственный момент, который пока детально не продуман - трансфер жителей из микрорайонов индивидуальной застройки. Пока многие из них говорят, что без личного автомобиля за городом не обойтись, чиновники и эксперты, в свою очередь, констатируют, что ситуацию надо менять. Предлагается или построить перехватывающие парковки, чтобы как можно меньше автомобилей заезжало в и без того перегруженный областной центр, или создать систему дешевых перевозок такси - от домов до ближайшей автобусной остановки. У "Яндекс. Такси" подобный опыт уже есть: шаттлы перевозят по несколько человек, редко оставаясь пустыми.