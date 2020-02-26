Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО экс-министра Абызова

Мосгорусд постановил оставить без изменений решение Басманного суда об аресте до конца марта бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова. Он обвиняется в создании преступного сообщества, мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов. Таким образом, апелляционные жалобы остались без удовлетворения, сообщают РИА Новости.

Напомним, 22 января Басманный суд столицы оставил экс-министра в СИЗО до 26 марта. По версии следствия, в 2012-2014 годах Михаил Абызов организовал сделку с активами принадлежащих ему компаний. В итоге, согласно версии СКР, 4 миллиарда рублей было выведено в офшор. В результате пострадали миноритарные акционеры.