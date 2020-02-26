Мужчина открыл стрельбу из автомата на северо-западе Москвы

Москвич открыл стрельбу из охолощенного автомата у подъезда жилого дома на северо-западе Москвы, рассказали в пресс-службе столичного полицейского главка. На выстрелы в полицию пожаловалась женщина, после чего стрелявшего 31-летнего мужчину задержал участковый.

"Установлено, что молодой человек вместе со знакомыми приехал на автомобиле к месту своего жительства, - отметили в пресс-службе. - Разгружая вещи из автомобиля, он достал предмет, похожий на автомат, и произвел несколько выстрелов в воздух. После этого он стал фотографироваться".

Инцидент, напугавший соседей хулигана, произошел у дома на Воротынской улице - он попал на видеозапись, сделанную камерой наблюдения у входа в подъезд. Сам автомат и гильзы изъяли и отправили на экспертизу. Исследование показало, что мужчина стрелял из отечественного автомата, который был списан - пригоден он только для имитации отдельных выстрелов.

Против москвича возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ "Хулиганство". Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.