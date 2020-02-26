В медучреждениях Москвы модернизируют противопожарные системы

Противопожарные системы модернизируют на 44 объектах здравоохранения столицы. Работы начнутся во втором квартале текущего года. Модернизация позволит повысить безопасность больных, персонала и оборудования. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

- Специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по модернизации противопожарной системы в 44 действующих медицинских учреждениях. Среди них больничные комплексы, детские, взрослые и стоматологические поликлиники, дневные и онкологические стационары, реабилитационные центры. Противопожарная система на этих объектах в настоящий момент уже не отвечает современным нормам и требованиям безопасности, - рассказал Петр Бирюков.

В адресный перечень попали такие знаковые объекты для города, как НИИ скорой помощи им. Склифосовского, Первая градская больница, Филатовская детская больница и Центр патологии речи. Общая площадь объектов здравоохранения, где будут вести работы, составит 900 тысяч квадратных метров.

Принцип действия следующий: при задымлении в помещении срабатывает датчик, сигнал от него поступает на центральный пульт управления, затем срабатывает второй датчик, после чего автоматически включается оповещение, а сигнал уходит в Центр управления в кризисных ситуациях. Менее чем через 15 минут прибывают пожарные расчеты.

Все противопожарное оборудование отечественного производства.

- Работы будут проводиться в удобное время, согласованное с руководством лечебного учреждения, чтобы минимизировать неудобства для пациентов и персонала. В зависимости от площади объекта здравоохранения для выполнения работ потребуется от 3 до 5 месяцев, - уточнил глава комплекса городского хозяйства.