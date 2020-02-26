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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Баба-яга обогнала НЛО

Тамбовчане на креативных самодельных санях покоряли крутые горки
Текст: Антон Валагин (Тамбов)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 41(8095)
В селе Лысые Горы под Тамбовом прошел второй фестиваль зимнего креатива "Лысогорские санки". Организаторы учли все ошибки прошлого года, праздник получился веселым и зрелищным.

Хорошую организацию отметили все гости. Просторная парковка рядом с трассой, инспекторы ГИБДД, перекрывшие движение для удобства въезда и выезда, веревки-поручни в скользких местах (горки же), студенты-волонтеры, ловившие на финише летевшую сломя голову с гор малышню на тюбингах. Одна из горок была целиком из трамплинов, по ней полагалось съезжать, вопя во все горло. Крутилась снежная карусель - крестовина с привязанными "плюшками". С самыми маленькими участниками веселились аниматоры и Медведь с Тамбовским волком.

Фото: Роман Солопов
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- Ваша зима - это ооо! - у студента-медика из Индии Жозе Анса не хватило русских слов, чтобы выразить свои эмоции (и это при том, что зимы как таковой в этом году на Тамбовщине практически не было). Легкой рысцой прокатили застланные ковром сани. Запряженная в них серая лошадь принюхалась к оленьей упряжке и заинтересованно заржала. На просторном поле дымили десятки мангалов, в палатках продавали резные шкатулки и валенки, пряники и мед. У одной раздавали семечки и жареный арахис. Побродив, я отыскал бесплатный чай с конфетками - одним словом, приятное место.

Публика - за два дня фестиваль посетили 25 тысяч человек - с удовольствием ходила, глазела, закусывала. "Видишь, Люда, люди дома не сидят", - договаривал что-то жене мужчина в красном лыжном костюме.

Центральное событие - заезды на самодельных санях - развернулось на самой крутой горке. В прошлом году экипажи нередко теряли управление и норовили въехать в зрителей. На этот раз болельщиков и болиды разделили тюками с сеном. Кроме того, на трассе, как на "Формуле-1", дежурили маршалы, возвращавшие сани на правильную дорогу. На конкурс заявилось 26 экипажей: от сравнительно простых саней в виде лебедя до оленя с рулевым управлением и НЛО на воздушной подушке. Шесть камер от "Газели" соединили вместе, получилась мегаплюшка. Экипаж - развеселые студенты в зеленых одеждах и масках пришельцев - заявил, что прилетел с планеты Тамбов-2 поразвлечься.

На конкурс заявилось 26 экипажей: от простых саней до "оленя" с рулевым управлением

Семья Козловых к подготовке своего выступления подошла основательно. В индейских одеждах, с копьями и томагавками, они исполнили языческий танец перед стартом, затем уселись в самоходный вигвам, и тот бодро поехал к финишу.

- Все началось с головного убора, - Иван Козлов, шаман команды "Скользящие апачи", показал на пышный веер из черно-белых перьев на своей голове. - Очень хотелось в нем выступить. Поэтому решили: предстанем индейцами. У команды была мощная группа поддержки - вдоль трассы бегали дети и взрослые в боевой раскраске, подгоняя вигвам криками и визгом.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Жюри оценивало креативный подход к изготовлению саней, их презентацию и ходовые качества. Не добравшиеся до финиша экипажи - таких было немало - в зачете не участвовали, остальные соревновались, кто уедет дальше всех. В итоге лучшими лысогорскими санками 2020 года была признана самобеглая избушка с Бабой-ягой и Горынычем внутри, которой управлял Кощей. Представлявшая Тамбовский район команда "Баба-яга и компания" получила гран-при - сертификат на десять тысяч рублей и подарки от партнеров фестиваля. Также избушка победила в номинации "Сани на все времена", в которой оценивалась прочность конструкции.

На санях катались во второй день фестиваля, а в первый - стреляли по мишеням репой и картошкой. Называлось действо "Тракторный биатлон". Его участникам необходимо было не только пройти на сельхозмашинах снежную трассу за минимальное время, но и поразить цели из самодельных пушек. За штурвалы сели агрономы и инженеры сервисных центров.

- Готовились две недели, - рассказал участник соревнований Андрей Воропаев. - Необходимо было построить агрегат для стрельбы. Было непросто изобрести что-то новое.

Сжигая мосты и чучело

Ростуризм опубликовал перечень самых интересных мест празднования Масленицы. География праздника обширна, а выбор затей удовлетворит самого взыскательного туриста.

В Ярославле откроет двери единственная в стране резиденция Государыни Масленицы - здесь находится ее кабинет и хранятся наряды. Поблизости будут работать аж две ярмарки: гастрономическая и ремесленная. Также к услугам гостей - карусель и каток, а гулянья, угощения и мастер-классы старинных промыслов развернутся во всех районах города.

Казанская набережная Тулы на время праздника станет Блинной - организаторы обещают несколько десятков разновидностей этого блюда: от классических до диетических, от бесплатных массовых до авторских, приготовленных своими руками на мастер-классах. Будут и блины по секретным домашним рецептам, доставшимся тулякам от прабабушек. Байкеры из мотоклуба "Ночные волки" испекут особые "волчьи" блины, запить которые можно будет чаем из четырехведерного самовара.

Вместо традиционного чучела в калужском парке "Никола Ленивец" спалят арт-объект "Сжигая мосты" от архитектурного бюро Katarsis. Циклопическое сооружение из сухостоя, бракованных паллет с калужских заводов, соломы и деревянного мусора напоминает лондонский мост Tower Bridge и стало победителем международного конкурса. Пожару длиной 66 и высотой 20 метров будет предшествовать перформанс от художника Олега Жуковского и театра La Pushkin. Другой калужский парк "Этномир" приглашает на заигрыши, девичьи потехи, молодецкие забавы и масленичные вечерки у костра.

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