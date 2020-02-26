Новости

Число заболевших коронавирусом достигло 81 тысячи человек 15:47
На Урале за мать эвакуированного в машине младенца заступились власти 15:43
В Петербурге завели дело после наезда машины на пешеходов 15:42
В Аргентине найдены двухтонные окаменелые панцири глиптодонтов 15:42
Ульяновский СК опубликовал видео с места нападения на учительницу 15:42
Бывший замглавы Росгвардии в Самаре получил 12 лет за взятку 15:35
Под Владимиром нашли тонну синтетических наркотиков 15:33
Кабмин расширил список регионов для тестирования беспилотных авто 15:32
Колокольцев назвал приоритетом борьбу за чистоту рядов 15:29
В Минпросвещения оценили идею о штрафах за оскорбление учителя 15:26
"Астрономия Птолемея": В Дагестане найдена редкая рукопись на арабском 15:26
Стало известно, в каких городах страны упал спрос на комнаты 15:22
В Крыму оценили объявленную Зеленским национальную идею Украины 15:19
Эвакуированный в Москве "Бэтмобиль" оказался слишком широким 15:05
Начался прием заявок на участие в конкурсе "Прорыв года" 15:02
Уральцам пообещали цифрового двойника для оказания медпомощи 15:00
Hubble обнаружил "отпечатки пальцев" в глубоком космосе 15:00
Власти сообщили о состоянии пострадавших на заводе в Ижевске 14:57
Елисеев не вышел в финал суперспринта на чемпионате Европы по биатлону 14:53
В Греции зафиксирован первый случай коронавируса 14:51
Путин потребовал от МВД жесткой реакции на факты произвола полицейских 14:49
В Антарктиде обнаружили новый остров 14:42
В краснодарском спортзале обнаружили тело молодого человека 14:40
Найдены орудия древних людей, переживших извержение супервулкана 14:35
В Москве объявили "желтый" уровень опасности 14:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
26.02.2020 15:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Владимиром нашли тонну синтетических наркотиков

Текст: Анна Скудаева (Владимир)

Полиция во Владимирской области задержала группу украинских наркодилеров, у которых изъята почти тонна запрещенных веществ, сообщил главы МВД России Владимир Колокольцев.

Выйти на след злоумышленников полиция смогла после задержания подельников наркобанды, доставлявших товар в города Приволжского, Сибирского и Уральского федеральных округов.

- В результате проведенных во Владимирской области оперативных мероприятий пресечена деятельность нарколаборатории, изъята почти тонна наркотиков. Задержаны четыре гражданина Украины, занимавшихся их изготовлением, и шесть межрегиональных курьеров, - говорится в сообщении.

Фото: iStock
Законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете внесен в Госдуму

Из лаборатории, обнаруженной в цокольном этаже дома в Александровском районе Владимирской области, оперативники МВД изъяли 368 килограммов синтетического психостимулятора α-PVP и более 1,8 тонны прекурсоров.

Затем еще одну крупную партию синтетических наркотиков весом свыше 30 килограммов полицейские нашли в тайнике, припрятанном в лесу. А в расположенном рядом гараже наркобароны хранили 197 сорокалитровых канистр с наркосодержащей жидкостью. В пересчете на сухое вещество в канистрах находилось почти 600 килограммов запрещенных препаратов.

Производством психотропных веществ участники преступной группы занимались около полутора лет в арендованном доме во Внуковском сельском поселении Московской области. В отношении всех фигурантов суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках расследования уголовного дела помимо запрещенных веществ и их прекурсоров у подозреваемых изъято свыше 80 единиц лабораторного оборудования, в том числе два химических реактора объемом по 100 литров каждый, а также банковские карты, ноутбуки и смартфоны, имеющие доказательственное значение.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО ЦФО Владимирская область Борьба с наркотиками

Главное сегодня

В Кремле дали оценку заявлению Зеленского про Крым
Совфед одобрил смягчение наказания за демонстрацию нацистской символики
Лавров прокомментировал возможность нового саммита в нормандском формате
Рособрнадзор начнет использовать искусственный интеллект при проверке ЕГЭ
Новак: Спрос на нефть будет сохраняться минимум два десятилетия
Как избежать наказания за незначительное преступление
Эксперты предложили разделить водителей по степени риска для окружающих