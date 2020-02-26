Под Владимиром нашли тонну синтетических наркотиков

Полиция во Владимирской области задержала группу украинских наркодилеров, у которых изъята почти тонна запрещенных веществ, сообщил главы МВД России Владимир Колокольцев.

Выйти на след злоумышленников полиция смогла после задержания подельников наркобанды, доставлявших товар в города Приволжского, Сибирского и Уральского федеральных округов.

- В результате проведенных во Владимирской области оперативных мероприятий пресечена деятельность нарколаборатории, изъята почти тонна наркотиков. Задержаны четыре гражданина Украины, занимавшихся их изготовлением, и шесть межрегиональных курьеров, - говорится в сообщении.

Из лаборатории, обнаруженной в цокольном этаже дома в Александровском районе Владимирской области, оперативники МВД изъяли 368 килограммов синтетического психостимулятора α-PVP и более 1,8 тонны прекурсоров.

Затем еще одну крупную партию синтетических наркотиков весом свыше 30 килограммов полицейские нашли в тайнике, припрятанном в лесу. А в расположенном рядом гараже наркобароны хранили 197 сорокалитровых канистр с наркосодержащей жидкостью. В пересчете на сухое вещество в канистрах находилось почти 600 килограммов запрещенных препаратов.

Производством психотропных веществ участники преступной группы занимались около полутора лет в арендованном доме во Внуковском сельском поселении Московской области. В отношении всех фигурантов суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках расследования уголовного дела помимо запрещенных веществ и их прекурсоров у подозреваемых изъято свыше 80 единиц лабораторного оборудования, в том числе два химических реактора объемом по 100 литров каждый, а также банковские карты, ноутбуки и смартфоны, имеющие доказательственное значение.