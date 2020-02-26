Коронавирус в Китае пока не сдает позиции. В России после успешного лечения и выздоровления двух граждан опасной инфекции больше нет. Чтобы не допустить завоза и распространения коронавируса в нашей стране, столица приняла беспрецедентные меры, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Москвы Анастасия Ракова на заседании коллегии столичного управления Роспотребнадзора.

Она рассказала, что в городе создан оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, а также согласован комплексный план противоэпидемических мероприятий. "Меры, которые мы приняли с Роспотребнадзором, никогда в Москве не принимались. Мы сможем предотвратить завоз и распространение этой страшной инфекции", - заверила Анастасия Ракова.

Главный государственный санитарный врач по Москве выдал всем службам города предписание ввести усиленный режим дезинфекции, в частности на спортивных, культурно-массовых объектах, в торговых центрах и на рынках. Все помещения тщательно убирают, промывают системы кондиционирования и вентиляции. В предписании рестораторам сказано, что работающий с посетителями персонал должен носить одноразовые защитные маски, менять их не реже, чем раз в три часа, кроме того, сотрудники должны пользоваться кожными антисептиками. Два раза в день необходимо дезинфицировать обеденные залы, а дверные ручки и кассовые аппараты - каждый час. Кроме того, согласно требованиям, дезинфекция посуды должна продолжаться 90 минут при температуре не ниже 65°C.

Обеззараживающими средствами регулярно обрабатывают теперь и общественный транспорт, такси и каршеринг. Меры санитарной безопасности усилил и Московский метрополитен. В вагонах и на станциях чаще меняют воздушные фильтры, чистят составы и станции.

По словам руководителя столичного управления Роспотребнадзора Елены Андреевой, москвичи адекватно воспринимают происходящее, так как никто не хочет заболеть: "Это совершенно нормальная работа, которая проводится в плановом режиме. В ней задействованы все департаменты правительства Москвы, мэром города проводятся совещания, на которых мы докладываем результаты работы". Она отметила, что в столице начат отлов диких и безнадзорных животных, а также сплошная дератизация (уничтожение крыс и мышей) в жилом секторе.

Напомню, в аэропортах круглосуточно дежурят бригады медиков, которые проверяют всех прилетевших из Китая, независимо от национальности, в том числе транзитом через другие страны. На месте у них берут пробы для анализа на коронавирус и даже при отсутствии симптомов заболевания выдают постановление о двухнедельной изоляции по месту жительства и больничный лист.