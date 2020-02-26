Собянин рассказал о развитии Бибирево по программе "Мой район"

На севере Москвы в марте для всех желающих откроют шоу-рум поликлиники будущего - модель нового стандарта столичной амбулатории. "Наша задача - превратить физически и морально устаревшие медучреждения в современные центры", - сказал мэр Сергей Собянин, осмотрев сегодня демонстрационные комнаты в действующем диагностическом центре в Бибиреве.

Этот шоу-рум в филиале диагностического центра N5 построили специально, чтобы медики сами могли оценить новый стандарт. Его базовые черты сразу видны. Во-первых, это модерновая отделка, дизайнерская подсветка, зона ожидания приема с мягкой мебелью. К услугам посетителей - буфет и игровая комната для тех, кто пришел с детьми. Обычно такие интерьеры и набор сервисов встречаются только в коммерческих клиниках. Пока что знакомиться с шоу-румом могли только врачи и дизайнеры, а с марта откроют доступ для организованных групп посетителей. Вместе с Собяниным шоу-рум осмотрели жители Бибирева. Многие живут здесь еще с 70-х и давно интересуются жизнью района. Впрочем, интересно должно быть многим, потому что по этой базовой модели в ближайшие годы начнут работать все московские амбулатории.

"У нас по всей Москве в 130 поликлиниках проходит даже не ремонт, а глобальная реконструкция, - сказал глава города. - Этим зданиям по 40-50 лет, надо многое менять. И важно, чтобы сами жители участвовали в этом процессе". Москвичи могут сделать свои замечания по частностям, общая же концепция примерно ясна. "Ремонт тоже важен, но главное, чтобы медпомощь была доступнее", - подчеркнул Собянин.

Как раз на это и направлен московский стандарт. На первых этажах в соответствии с новыми требованиями разместят кабинеты самых востребованных специалистов. Это, прежде всего, врачи общей практики, неврологи, кардиологи, офтальмологи, урологи, эндокринологи, хирурги и оториноларингологии. Таких специалистов можно будет найти в каждой поликлинике, даже в районных филиалах. А в головных медцентрах прием будут вести пульмонологи, гастроэнтерологи, аллергологи-иммунологи, инфекционисты и колопроктологи.

Новый стандарт поликлиник внедряют поэтапно. До 2023 года будут отремонтированы 135 амбулаторий, для них закупят более 15 тысяч новых аппаратов, в том числе маммографы, рентген-установки и оборудование для УЗИ.

Между тем

На встрече с жителями Собянин подчеркнул, что строительство и ремонт поликлиник - только одна из частей программы "Мой район". По ней в Бибиреве уже появился новый центр народного притяжения - "Парк света". На этот год запланировано открытие кинотеатра "Будапешт" после реконструкции. А в 2022-м управа обещает открыть новый сквер.