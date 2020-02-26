Общественники призывают сделать Тулу "велосипедной столицей России". Идея нравится и чиновникам, но к ее реализации они относятся более прагматично, чем энтузиасты. Перспективы превратить Город оружейников в федеральный центр велоспорта России обсуждались на заседании Тульского экспертного совета.

Толстой и чемпионы

Основания для организации центра велоспорта у Тулы есть - исторические и фактические. Председатель Федерации велоспорта области Валерий Гриньковский считает, что город всегда был велосипедной столицей, "просто об этом подзабыли". Так, именно в Городе оружейников появился первый в России велотрек. Здесь катался Лев Толстой, освоивший педали в 69 лет.

- Тула - уникальный, единственный в мире город, где более ста спортсменов стали олимпийскими чемпионами, чемпионами мира и Европы, - напомнил Гриньковский. - В 2019 году тульские велосипедисты завоевали 234 медали, из них 52 - на международных соревнованиях и 34 - на чемпионатах России. В состав сборной команды России по велоспорту входят 33 туляка - это треть состава. И, вероятно, на Олимпийских играх в Токио мы увидим тульскую спортсменку.

Даже мэр Тулы - Ольга Слюсарева - российская шоссейная и трековая велогонщица, олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, победительница Кубка мира, заслуженный мастер спорта России. Однако туляки занимают первые ступени пьедесталов мировых первенств при наличии существенных инфраструктурных проблем: старейший в Европе велотрек требует реконструкции, нет безопасных тренировочных шоссейных маршрутов.

Стоит сказать, что Минспорт РФ одобрил заявку региона на реконструкцию велотрека. Она предполагает возведение защитного козырька над всем велосипедным полотном, что позволит продлить соревновательный и тренировочный сезон, за исключением зимы. При реконструкции восточной трибуны будут созданы современные тренировочные залы. Проектно-сметная документация уже прошла экспертизу. Ориентировочная стоимость работ - 227 миллионов рублей. В декабре прошлого года эта тема обсуждалась в ходе рабочей поездки в Тулу помощника президента РФ Игоря Левитина. Тогда же глава региона просил его "поддержать инициативу проведения реконструкции старейшего в России велотрека за счет средств федеральной адресной инвестиционной программы".

- Для нас очень важно развитие велоспорта в Тульской области. Это базовый вид спорта для региона, - заметил в ответ Игорь Левитин, поинтересовавшись при этом, почему велотрек не восстановили на внебюджетные средства.

Причина банальна - денег не хватило. По словам губернатора, внебюджетные средства были направлены на создание доступной спортивной инфраструктуры в районы.

Дорожка в никуда

Если спорт высоких достижений с большой вероятностью получит финансирование, то говорить то же самое о развитии велоструктуры города пока сложно. По словам чемпионки мира по велоспорту, почетного гражданина Тульской области Тамары Пильщиковой, отсутствие велодорожек, по которым можно было бы без проблем доехать из одного района в другой, - системная проблема города.

- У людей должен быть выбор - ехать на машине, на общественном транспорте, на велосипеде или идти пешком. А если нет велодорожки или тротуара, то и вариантов нет, - заметил депутат облдумы Михаил Иванцов.

К слову, в 2016 году тульские власти говорили о готовности создать единый веломаршрут, который связал бы основные места отдыха, крупные предприятия и торговые центры ("За два колеса полагается премия" - "РГ" от 16.06.2016). Изначально с такой инициативой выступили местные блогеры. Их поддержал тогдашний глава администрации Тулы Евгений Авилов - сам большой любитель этого вида спорта. Прокатившись вместе с общественниками, он обещал создать велодорожки, которые "опутают весь город", что при выдаче разрешения на строительство и при разработке проектной документации новых торговых объектов обязательным условием будет парковка для велосипедов. А на одном из крупных оборонных заводов решили даже материально поощрять тех, кто выбирает велосипед в качестве средства передвижения, - выплачивать по тысяче рублей в месяц.

На реализацию проекта предложено потратить не только бюджетные деньги, но средства бизнеса, а также населения

- Мой опыт показал: стоит только сделать нормальную транспортную инфраструктуру с велосипедными дорожками, появляется большое количество людей, которые начинают пользоваться велосипедами. В Туле должны появиться система велопарковки и места для хранения велосипедов закрытого типа, - заявил член Союза архитекторов России Андрей Клепанов.

Сегодня в городе многие торговые центры и административные здания действительно обзавелись велопарковками. По данным пресс-службы мэрии, общая протяженность велодорожек в Туле составляет 19,833 километра, обустроено 54 парковки на 405 мест. По мнению энтузиаста Сергея Шопина, велодорожка в зоне тротуара позволяет соблюдать хоть какой-то порядок. Но зимой их все же надо чистить, а не сгребать на них снег, добавил велолюбитель. Правда, выделенные на тротуарах полосы для велосипедистов тут же облюбовали тульские бабушки, решившие видно, что они сделаны специально для них.

В поддержку велодорожек высказался и замначальника УГИБДД по региону Александр Рубан. По его словам, в прошлом году было совершено 320 наездов на велосипедистов, при этом 31 - погиб. Большая часть этих ДТП произошла, когда велосипедисты двигались по автомобильным дорогам.

- Мы считаем, что самым безопасным вариантом для велосипедистов является обособленная велодорожка, - заметил представитель автоинспекции.

В "зеленом кольце"

По словам Тамары Пильщиковой, сегодня в тульских парках есть хорошие велолокации. Но добраться из одного в другой или просто доехать до парка на велосипеде - дело непростое. В прошлом году мэрия спроектировала создание велодорожки практически через полгорода - от Баташевского парка до кремля. Цена вопроса - сорок миллионов рублей. Но при формировании бюджета решили направить эти деньги на безопасность территорий возле школ.

Однако общественные эксперты уверены, что многое можно сделать уже сегодня. Но продвигаться надо небольшими шагами, главное - понимать общую картину и направление движения. Так, директор проектного института "СПК" Владимир Доценко считает, что изначально надо бы понять, где организовать новые бульвары и пешеходные зоны.

- Мы говорим о нескольких зонах - это Центральный и Рогожинский парки, зеленая зона вдоль улицы Рязанской и у ТРЦ "Макси", территория в районе Московского вокзала. Это уже существующие рекреационные зоны, которые нуждаются в благоустройстве. Концепция их развития позволит создать в Туле бульварное "зеленое кольцо", которое объединит разные районы города как пешеходными артериями, так и велосипедными, - поясняет Доценко. - Мы предлагаем связать тульские парки велодорожками, что в дальнейшем превратит идею "зеленого кольца" в большой уникальный проект.

Реализация проекта, по его оценкам, потребует 10-15 лет. Но, по мнению помощника губернатора области по спорту Дмитрия Яковлева, это слишком долго, да и на реализацию нужны не только казенные деньги, но и средства бизнеса, а также населения.

- Хочу предложить разработчикам концепцию велокольца разбить ее на этапы и включить в "Народный бюджет" (половину стоимости работ по этим проектам оплачивает областная казна, примерно треть - муниципальная, остальное - спонсоры, а пять процентов - сами жители. - Прим. "РГ"). И тогда мы увидим главное: нужно ли это тулякам, которые проголосуют за проект рублем.

Впрочем, как заметил завкафедрой автомобилей и автомобильного хозяйства ТулГУ Игорь Агуреев, есть и другие источники финансирования.

- Сейчас 57 регионов страны разрабатывают проекты интеллектуальной транспортной системы. На это выделено федеральное финансирование. На три года Тула получит около 300 миллионов рублей. Можно получить и дополнительные средства за счет проекта инфраструктуры.