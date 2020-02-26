Ушло в суд уголовное дело бывшего главы Клинского района

26 февраля Следственный комитет по Московской области объявил об окончании работы над первым уголовным делом бывшего главы Клинского муниципального района Александра Постриганя. Сейчас экс-чиновник - фигурант двух уголовных дел. Первое 26 февраля завершили, второе еще доследуется.

По первому делу Александра Постриганя обвинили в совершении должностных преступлений "при вводе недостроенных многоквартирных домов в эксплуатацию", а также по факту получения взятки от руководителя коммерческой организации.

Суд вернул государству добро чиновника и его друзей на 10 миллиардов рублей

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

- В период с 2012 по 2013 год обвиняемый, достоверно зная о выполнении работ на объектах капитального строительства не в полном объеме и допущенном несоответствии построенных объектов проектной документации, превысил свои полномочия и выдал разрешения на ввод шести многоквартирных домов в Клинском районе. За год до ввода в эксплуатацию недостроя чиновник получил от одного из застройщиков взятку. Это были строительные материалы и "услуги имущественного характера" на общую сумму не менее 20 миллионов рублей.

Бывший чиновник вину не признал. Но прокуратура с обвинениями согласилась и утвердила обвинительное заключение. Дело ушло в суд.

По второму делу кроме Александра Постриганя проходят еще шесть человек. Они обвиняются в мошенничестве, присвоении и растрате, легализации имущества, добытого преступным путем. Постригань с помощью своих родственников и друзей незаконно получил право собственности на несколько муниципальных объектов. Это нежилые здания, коммерческое помещение и участки. Ущерб муниципальному образованию, по подсчетам СК, - не менее 50 миллионов рублей.

Следствие арестовало у Постриганя и его подельников множество объектов недвижимости, среди которых даже гостиница в Испании. По иску Генпрокуратуры Клинский горсуд вернул государству имущество самого чиновника и его друзей на 10 миллиардов рублей.