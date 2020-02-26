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26.02.2020 22:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

С первым - пошел

Ушло в суд уголовное дело бывшего главы Клинского района
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Столичный выпуск № 42(8096)
26 февраля Следственный комитет по Московской области объявил об окончании работы над первым уголовным делом бывшего главы Клинского муниципального района Александра Постриганя. Сейчас экс-чиновник - фигурант двух уголовных дел. Первое 26 февраля завершили, второе еще доследуется.

По первому делу Александра Постриганя обвинили в совершении должностных преступлений "при вводе недостроенных многоквартирных домов в эксплуатацию", а также по факту получения взятки от руководителя коммерческой организации.

Суд вернул государству добро чиновника и его друзей на 10 миллиардов рублей

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Фото: Сергей Михеев
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- В период с 2012 по 2013 год обвиняемый, достоверно зная о выполнении работ на объектах капитального строительства не в полном объеме и допущенном несоответствии построенных объектов проектной документации, превысил свои полномочия и выдал разрешения на ввод шести многоквартирных домов в Клинском районе. За год до ввода в эксплуатацию недостроя чиновник получил от одного из застройщиков взятку. Это были строительные материалы и "услуги имущественного характера" на общую сумму не менее 20 миллионов рублей.

Бывший чиновник вину не признал. Но прокуратура с обвинениями согласилась и утвердила обвинительное заключение. Дело ушло в суд.

По второму делу кроме Александра Постриганя проходят еще шесть человек. Они обвиняются в мошенничестве, присвоении и растрате, легализации имущества, добытого преступным путем. Постригань с помощью своих родственников и друзей незаконно получил право собственности на несколько муниципальных объектов. Это нежилые здания, коммерческое помещение и участки. Ущерб муниципальному образованию, по подсчетам СК, - не менее 50 миллионов рублей.

Следствие арестовало у Постриганя и его подельников множество объектов недвижимости, среди которых даже гостиница в Испании. По иску Генпрокуратуры Клинский горсуд вернул государству имущество самого чиновника и его друзей на 10 миллиардов рублей.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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