Беспроводной интернет в московских автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях будет отключен 1 марта, сообщили в "Мосгортрансе". С чем это связано и вернут ли пассажирам доступ к Всемирной паутине, выяснил корреспондент "РГ".

Оказалось, отключение беспроводного интернета в этих видах транспорта связано с тем, что установленная на них пять лет назад система перестала пользоваться спросом, устарела технически. "Если путь на автобусах, троллейбусах и трамваях занимает длительное количество времени, пассажиры включают бесплатный Wi-Fi. Остальные пользуются услугами своего мобильного оператора", - рассказали "РГ" в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Как пояснил "РГ" доцент кафедры КБ-4 "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин: "Мобильный интернет сейчас покрывает всю территорию Москвы и предоставляет высокоскоростной доступ на уровне сигнала 4G. В отличие от подземного транспорта, где скорость интернета может падать до уровня сигнала GPRS, а в некоторых перегонах вообще исчезать, наземный мобильный интернет сегодня стабилен. Думаю, что экономические затраты на техническое обслуживание Wi-Fi в автобусах, трамваях или троллейбусах в настоящее время неоправданны".

Тем не менее москвичам обещают, что автобусы, троллейбусы и трамваи не останутся без интернета. Вернется он во втором полугодии 2020 года, более быстрый и качественный. Как рассказал "РГ" директор по информационным технологиям ГУП "Мосгортранс" Павел Кровяков: "Будет проведен опрос пассажиров, учтены пожелания, а затем запустят интернет, отвечающий всем современным стандартам на 47 магистральных маршрутах, связывающих центр и отдаленные районы столицы". У пассажиров Московских центральных диаметров между тем, как сообщает дептранс, высокоскоростной Wi-Fi набирает популярность. Поэтому все новые поезда "Иволга", которые начинают курсировать по диаметрам, также будут оснащены беспроводным бесплатным интернетом.