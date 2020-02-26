28 февраля в Калуге отметили День молодого избирателя.

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, руководители подразделений городской управы Калуги, председатели избирательных комиссий Калуги встретились со студентами и учащимися образовательных учреждений города. Студенты Калужского государственного университета, разбившись на группы, приняли участие в викторине на знание избирательного права, в то время как учащиеся средних специальных учреждений соревновались в сочинении стихотворений о выборах.

Со словами напутствия к молодым избирателям обратился глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов:

- Сегодня для всех нас очень важно участие молодежи в политических процессах, в выборах различных уровней. Вы выбираете дальнейший курс, которым будет двигаться страна, регион и наш город, участвуя в политической жизни, вы берете на себя долю ответственности за их будущее. 2020 год в Калуге будет очень насыщен политическими событиями. В апреле вместе со всей страной мы будем участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию. В сентябре, в рамках единого дня голосования пройдут выборы губернатора Калужской области, депутатов городской думы и законодательного собрания. Надеюсь, что молодежь примет самое активное участие в избирательной компании. Наша страна нуждается в поколении молодых граждан, которые способны стратегически мыслить, эффективно действовать и быть ответственными за свои поступки.

Глава городского самоуправления пожелал собравшимся оставаться неравнодушными и сохранять активную жизненную позицию.

Для молодых калужан выступили творческие коллективы города.