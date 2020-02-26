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26.02.2020 / 11:33
Текст: Ирина Огилько

В Московском зоопарке родились щенки гривистого волка

Специалисты считают большой удачей, что после года знакомства гривистые волки создали пару и вывели потомство. По данным Московского зоопарка, у пары родилось трое волчат.

Щенки родились около трех месяцев назад, говорится в сообщении зоопарка. Посмотреть на них и их родителей можно на старой территории, недалеко от экспозиции "Кошачий ряд" и вольера овцебыков.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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"Пока малыши не отходят далеко от родителей, но они игривые и любознательные, - сообщает пресс-служба. Специалисты осмотрели волчат и сделали им необходимые прививки. Основу их рациона на данный момент составляет материнское молоко, но постепенно детеныши пробуют мясо, творог, а также фрукты, одним словом все то, что едят и взрослые животные".

Детеныши на год останутся с родителями, а затем отправятся в один из европейских или отечественных зоопарков, чтобы обзавестись собственной стаей и потомством. Напомним, эти волки являются самыми редкими представителями семейства псовых, они занесены в Красную книгу.

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