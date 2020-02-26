Четыре года заключения получил гражданин Украины Игорь Пирожок. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима. Второй Западный окружной военный суд в Москве вынес ему такой приговор за экстремистскую деятельность и оправдание терроризма.

Осужденный был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1.1 и частью 2 статьи 282.2, и частью 2 статьи 205.2 УК России - в организации и участии в деятельности экстремистской организации, а также в оправдании террористической деятельности.

Процесс проходил в закрытом режиме. По сообщению пресс-службы управления ФСБ по Москве и Московской области, осужденный был задержан в 2018 году при попытке вербовки нескольких человек в запрещенную в России организацию "Правый сектор". Причем задержали его на территории нашей страны. Известно, что ему 52 года.

Он активный участник украинской праворадикальной организации "Правый сектор", как еще раз подчеркнул представитель ФСБ, " запрещенной на территории всей РФ в связи с осуществлением экстремистской деятельности".

Также известно, что осужденный под псевдонимом Роман Чирка создал и возглавил отряд "Хорти" ("Борзые"), который занимался оказанием материально-технической помощи пронационалистическим группам для ведения разведывательной и диверсионно-террористической деятельности на территории РФ и в Донбассе. Кроме того, с использованием интернета он размещал информационные материалы, оправдывающие идеологию терроризма.

В пресс-службе регионального управления ФСБ также сообщили, что Пирожок был уже осужден за возбуждение национальной вражды.