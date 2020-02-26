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26.02.2020 19:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Комикс на колесах

В отношении водителя "бэтмобиля" заведены дела по трем статьям
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 42(8096)
Заведены административные дела по трем статьям КоАП на создателя уникального автомобиля. Необычную машину - копию транспортного средства героя комиксов Бэтмена - остановили столичные автоинспекторы на Кутузовском проспекте. Автомобиль привлек внимание сотрудников ДПС не столько оригинальным внешним видом, сколько отсутствием регистрационных знаков и превышением допустимых габаритов. Оказалось, что в ширину "бэтмобиль" - целых 4 метра.
Эвакуаторщикам пришлось повозиться, прежде чем им удалось погрузить на платформу машину в 4 метра шириной и с огромными колесами. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Москве / ТАСС Эвакуаторщикам пришлось повозиться, прежде чем им удалось погрузить на платформу машину в 4 метра шириной и с огромными колесами. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Москве / ТАСС
Эвакуаторщикам пришлось повозиться, прежде чем им удалось погрузить на платформу машину в 4 метра шириной и с огромными колесами. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Москве / ТАСС

Полицейским удалось выяснить, что необычное транспортное средство было изготовлено "вне заводских условий, путем самодельной сборки в частной мастерской". Кроме того, машина не зарегистрирована в госорганах, не имеет сертификата одобрения типа транспортного средства и соответствующего допуска к участию в дорожном движении.

В общей сложности водитель "бэтмобиля" рискует быть оштрафован на 2800 рублей

В итоге "бэтмобиль" был доставлен на штрафстоянку. Кстати, с этим возникли непредвиденные трудности. Оказалось, что эвакуаторы просто не приспособлены к перемещению таких нестандартных машин - приземистых, широких и с массивными колесами. Но эту проблему эвакуаторщикам все-таки удалось решить.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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На 32-летнего жителя столицы, находившегося за рулем "бэтмобиля", кстати, без маски и плаща, завели сразу несколько административных дел.

"В отношении водителя составлен административный протокол по статье 12.21.1 КоАП РФ "нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства", а также вынесено два определения о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 12.5 КоАП "управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена" и статье 12.1 КоАП "управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, не прошедшим государственного технического осмотра", - рассказали в столичной полиции.

Впрочем, санкции по вмененным административным составам совсем негрозные. В общей сложности водитель "бэтмобиля" рискует быть оштрафованным на 2800 рублей.

Но вот ездить по Москве, да и по любому российскому городу или деревне, автолюбитель-оригинал больше не сможет. И это, похоже, будет для него главным наказанием. Столько усилий и средств - и все зря, поскольку покрасоваться не получится. Хотя сам автомобиль ему, конечно, вернут. Вот только забирать его придется опять же с помощью эвакуатора.

В четверг водителя "бэтмобиля" ждут в отделе ГИБДД.

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