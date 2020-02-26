В тульском музее командира крейсера "Варяг" Всеволода Руднева появится новая интерактивная экспозиция, отвечающая современным требованиям.

- Она будет посвящена истории развития военно-морского флота России, расскажет о жизни контр-адмирала Всеволода Руднева. Всего же на реконструкцию музея из регионального бюджета выделено 50 миллионов рублей, - сообщила министр культуры региона Татьяна Рыбкина на торжествах, посвященных 116-й годовщине подвига крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец".

"Не скажут ни камень, ни крест, где легли во славу мы русского флага, лишь волны морские прославят вовек геройскую гибель "Варяга". Так звучит строфа русского перевода знаменитой песни "Врагу не сдается наш гордый "Варяг", написанной австрийцем Рудольфом Грейнцем на музыку композитора Алексея Турищева.

Тогда подвиг русских моряков потряс всех, сегодня - 116 лет спустя - можно услышать: "А что, собственно, героического они совершили?".

Команда "Варяга" нанесла серьезные повреждения трем японским крейсерам и потопила миноносец

В начале февраля 1904 года японская эскадра из шести крейсеров и восьми миноносцев преградила выход из залива в порту Чемульпо, где находились русские корабли - крейсер "Варяг", мореходная канонерская лодка "Кореец" и пароход "Сунгари". Командир Всеволод Руднев получил ультиматум японского контр-адмирала с требованием до полудня покинуть Чемульпо. В противном случае японцы грозили открыть огонь. Руднев сообщил офицерам и матросам об ультиматуме и о решении вместе с "Корейцем" прорываться из залива.

"...Безусловно, мы идем на прорыв и вступим в бой с эскадрой, как бы она сильна ни была. Никаких вопросов о сдаче не может быть - мы не сдадим крейсера, ни самих себя и будем сражаться до последней возможности и до последней капли крови", - обратился к команде капитан Руднев.

В 11.20 крейсер снялся с якоря и, имея в кильватере лодку "Кореец", пошел к выходу с рейда. В 11.45 с крейсера "Азама" грянул первый выстрел.

Бой был жестокий. Он длился около часа. Матросы и офицеры вели огонь по врагу, заделывали пробоины, тушили пожары.

Капитан Руднев, раненный и контуженный, продолжал руководить боем. Несмотря на шквальный огонь и огромные разрушения, команда "Варяга" нанесла серьезные повреждения трем японским крейсерам и потопила миноносец. Из 570 членов экипажа "Варяга" был убит 31 человек и 91 получил серьезные ранения. Корабль получил большой крен. Руднев договорился с иностранными капитанами, что они возьмут на борт членов экипажей русских кораблей. Капитан покинул "Варяг" последним. Русские моряки уничтожили все ценное оборудование и открыли кингстоны. Около 18 часов "Варяг" затонул. Канонерскую лодку "Кореец" взорвали.

Когда в 1904 году экипажи "Варяга" и "Корейца", возвращаясь, ехали через Тулу, их восторженно встречали на вокзале. Морякам дарили самовары, пряники, гармоники. Рудневу от имени горожан была преподнесена даже модель скорострельной пушки.

Кстати, сегодня военный корабль "Варяг" ВС РФ тоже несет службу на Тихом океане.

Справка "РГ"

Потомственный моряк, Всеволод Руднев происходил из дворян Тульской губернии. Он окончил морское училище и стрелковую школу в Петербурге. Был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени за знаменитый бой в русско-японской войне в бухте Чемульпо. Всеволод Руднев получил чин флигель-адъютанта и был назначен командиром строившегося в Петербурге эскадренного броненосца "Андрей Первозванный". Но в 1905 году он не предпринял дисциплинарных мер против революционно настроенных матросов своего экипажа, за что высочайшим приказом был уволен в отставку с присвоением звания контр-адмирала. Руднев умер на родовой земле в июле 1913 года, похоронен в деревне Савино Заокского района Тульской области.