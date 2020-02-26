Новый метод борьбы с неплательщиками взяли на вооружение крупные УК в столице Черноземья. На входные двери "забывчивых" жильцов клеят особо прочные стикеры с напоминанием. Отлепить бумажки непросто.

Управляющие компании пытаются таким образом повысить собираемость взносов за жилищные услуги. Не секрет, что люди, которые не могут или не хотят оплачивать квитанции в полном объеме, направляют средства прежде всего на самые дорогие услуги - коммунальные. Поставщикам тепла, воды и электроэнергии идут около 70 процентов от общей суммы затрат на ЖКУ. На содержание и текущий ремонт многоэтажек направляют гораздо меньшие отчисления, но именно они позволяют обеспечивать работоспособность всех систем дома, подчеркнули в группе компаний "ПИК-Комфорт", объединившей 25 крупных управляющих организаций Воронежа.

- Именно на сборы по "первой строке" компании ремонтируют текущие кровли, старые подъезды и подвалы, сгнившие общедомовые коммуникации. Соответственно, чем больше задолженность собственников по жилищным услугам, тем сложнее УК поддерживать здания в надлежащем техническом состоянии. Долги воронежцев по строке "содержание и текущий ремонт общедомового имущества" каждый год растут и достигли 434 миллионов рублей, - отметила руководитель местной юридической службы ГК Ольга Дятлова.

Долги воронежцев по строке "содержание и текущий ремонт общедомового имущества" каждый год растут

Сейчас неплательщиков более шести тысяч. Раньше с ними работали в судебном порядке - иски продолжают подавать, каждый месяц составляется около тысячи таких заявлений. Но для большей эффективности взыскания средств в Воронеже, как и в других городах-миллионниках, решили применять и другие меры воздействия.

В арсенале коммунальщиков остаются звонки и SMS-рассылки. Когда срок задолженности превышает два месяца, человеку регулярно звонят из УК и присылают сообщения на телефон.

Еще через два месяца дверь квартиры украшают наклейкой. Коммунальщики надеются, что это подействует на совесть должников. Возможно, к увещеванию подключатся и соседи, которые добросовестно платят за содержание и ремонт дома. Стикеры в первой партии были небольшого размера. Далее планируют перейти на более крупный формат бумаги, чтобы уведомление бросалось в глаза. Порчи имущества при этом можно не бояться - наклейки можно счистить без использования специальных средств. Просто для этого потребуется время....

Если хозяин квартиры не платит полгода и более - его телефон вносят в базу "Звонаря". Эта программа в автоматическом режиме набирает номера граждан до тех пор, пока те не прослушают сообщение о наличии долга до конца. На следующий день систему дозвона запускают опять. Программа куплена за счет собственных средств федеральной компании "ПИК-Комфорт" и предоставлена воронежцам безвозмездно, пояснили в ГК.

Кстати

Воронежцы, которые не могут сразу выплатить всю сумму долга, могут делать это постепенно. Необходимо обратиться в отдел взыскания своей управляющей компании и попросить составить индивидуальный график погашения задолженности с учетом конкретной личной ситуации.