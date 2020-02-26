Минобороны РФ опубликовало видео отправки из Ивановской области в Московскую колонны мобильных ракетных комплексов стратегического назначения "Ярс". Техника примет участие в параде Победы на Красной площади.

- Механизированная колонна парадного расчета приступила к совершению марша из пункта постоянной дислокации в городе Тейково, - рассказали в военном ведомстве. Маршрут ракетчиков проходит по трассе М-7, конечный пункт - полигон Алабино, где начнутся репетиции шествия.

Тейковская гвардейская ракетная ордена Кутузова дивизия принимает участие в парадах на Красной площади с 2008 года.