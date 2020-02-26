На одной из центральных улиц Хабаровска стоит желтая подводная лодка. Пройдешь мимо нее, и в голове зазвучит мелодия Yellow Submarine.

Таких забавных объектов, моментально поднимающих настроение прохожим, в городе немало. Сложно поверить, что когда-то они были серыми и невзрачными. Новую жизнь им дали отец и сын - Петр и Григорий Матюшковы, или, как они сами себя называют, Петр и Петрович.

- У работ должна быть подпись, а эту очень удобно сокращать - "П&П", - объясняет прозвище Гриша.

Солнечная подлодка стала одной из самых известных работ маленькой команды, потому что удачно расположена - на улице Ленина в центре города.

- И вообще знакомый всем образ, - считает младший из художников.

- Это, кстати, уже вторая лодка, - добавляет старший. - Первая находилась на улице Краснореченской. Когда расширяли дорогу, ее закопали. Мы решили: если субмарина погрузилась там, то должна где-то в другом месте всплыть.

Интересные истории они могут рассказать про каждую из своих работ. Одна из самых важных - та, с которой все началось.

- Я вышел из кафе и заметил вентиляционный колодец, у которого смешно торчала труба. Мне показалось, что она похожа на нос, - вспоминает Петр. - Появилась идея раскрасить. Предложил Грише, он меня сразу поддержал. Стали придумывать, кто это будет. Сначала решили, что осьминог. Потом поросенок. Еще были какие-то варианты…

- Когда стало понятно, что это инопланетянин, мы назвали его Билли и придумали, что он прилетел к нам на планету и его миссия - дарить людям хорошее настроение, - говорит Гриша.

- Через пять лет решили его обновить и сменить цвет с зеленого на фиолетовый, - рассказывает Матюшков-старший. - Помните мультик "Тайна третьей планеты"? Там есть фраза: "А хотите я его стукну, и он станет фиолетовый?". Вот она и вдохновила. Он был еще зеленый, незрелый, а теперь поспел.

В год рождения Билли млад­шему из его авторов было девять лет. Сейчас Григорий учится в девятом классе и в следующем году окончит художественную школу. А вот его отец никогда не учился рисовать.

- Многие даже предположить не могут, что работаю я поездным диспетчером. Но профессия это творческая. В нашей отраслевой газете как-то была статья "Дирижеры железных дорог". Теперь, когда меня спрашивают, кем я работаю, говорю, что дирижером, - смеется Петр.

Стрит-арт - занятие для души. Деньги сюда вмешивать отец и сын не хотят. Предложения раскрасить что-нибудь "под заказ" поступают регулярно, но согласились только один раз. Тогда хозяева музыкального музея "Мир говорящих машин" ("РГ-Неделя" писала о нем 4 декабря 2019 года) предложили сделать что-нибудь интересное у них.

- Там рядом со входом есть несколько больших блоков, мы раскрасили их под магнитофоны и кассеты. И музей расширил свои границы, - отмечает Петр.

Еще один объект, вышедший из-под рук Матюшковых, украшает городской бар. Попал он туда случайно. На День космонавтики на старом козырьке от таксофона нарисовали Юрия Гагарина в шлеме. Спустя год объект пропал, а позже нашелся… на стене бара. Когда хозяева заведения узнали, кто автор работы, объяснили, что нашли ее на помойке и решили забрать. Предложили вернуть или отблагодарить VIP-картами. Художники решили, что в баре космонавт сохранится лучше, и взяли карты.

- У нашего любимого стрит-арт художника Бэнкси, кстати, много историй, когда выламывают стены, чтобы продать работы. Но нам до этого еще далеко, - улыбается Петр.

Влияние знаменитого англичанина на хабаровских авторов чувствуется и в стиле. Гриша признался, что у Бэнкси они подсмотрели трафаретный метод для последних работ.

- Мне они нравятся, они уже не такие простые и веселые, мы в них закладывали серьезный смысл, - говорит парень. - Как у машины с наклейкой "Стоп, хам!".

- Это труба вентиляции у фитнес-клуба, ее нашел наш знакомый Саша Колбин и предложил вместе раскрасить. Мы попросили разрешения в клубе. Его сотрудникам не нравится, что там постоянно ставят машины. Вот мы и сделали намек водителям, - поясняет отец. - Кстати, редко работаем в команде с другими художниками.

Вдвоем комфортнее и легче, идеи рождаются мгновенно. Увидев заложенное кирпичами окно в жилом доме, вспомнили стихи Бродского. В грязных ржавых бочках разглядели банки со сгущенкой (они недолго радовали горожан, потому что не понравились хозяину территории).

А однажды сделали своеобразную "карту желаний". Матюшковы любят путешествовать, а Петр мечтал отправиться в Непал. Предпосылок не было. Решил создать "непальское настроение" дома. После этого шага обстоятельства сложились сами, и поездка состоялась. Шутит, что теперь подумывает нарисовать двух­уровневую квартиру и Porsche.