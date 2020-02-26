На Дальнем Востоке заминировали десятки школ

Очередная волна "минирования" прокатилась по дальневосточным городам. Об угрозах взрывов сообщили во все школы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, 14 учебных заведений Благовещенска и две школы Владивостока.

"Поступили сообщения об опасности. Решили принять превентивные меры и эвакуировать все школы, лицеи и гимназии города", - рассказал ТАСС представитель администрации Хабаровска.

В Благовещенске оперативные работы проводят в школах № 2, 5, 6,10, 14,15,16,17, 22,26, 27 и 28, а также в гимназиях № 1 и 25.

"Сообщения о минировании зданий продолжают поступать", - отмечается на сайте мэрии города.

Подобные письма стали регулярно поступать в школы, вузы, детские сады и административные учреждения дальневосточных городов с конца прошлого года. Угрозы не подтверждаются.

Тем временем

В дальневосточной столице оперативный штаб Национального антитеррористического комитета сегодня проводит плановое антитеррористическое учение. Привлечены сотрудники силовых ведомств, МЧС, органов власти и управления Приморского края.