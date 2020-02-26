Новости

Чеснок в России подорожал на 37 процентов 04:49
На Дальнем Востоке заминировали десятки школ 04:25
На Сахалине микроавтобус и локомотив столкнулись на переезде 04:22
На Камчатке Авачинский вулкан открыли для туристов 04:22
Китай потратил 14 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом 03:58
В Индонезии пропал подводный охотник из Приморья 03:45
Захарова прокомментировала нападение грузинских журналисток на Лаврова 03:20
Два склада с резиной загорелись в Подмосковье 02:45
Первый случай заражения коронавирусом выявлен на западе Германии 02:15
Air Canada продлила запрет на полеты в Пекин и Шанхай 01:53
Посол рассказал о запланированных встречах лидеров России и Южной Кореи 01:30
Красочным шоу стартовал XXII фестиваль сигар в Гаване 01:05
РФ и Корея осуществят более трехсот совместных проектов в 2020-21 годах 00:46
ООН: Распространение саранчи грозит Восточной Африке голодом 00:27
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Алжире 25.02.2020
ВОЗ: За пределами КНР коронавирусом заражены уже 2 459 человек 25.02.2020
США ввели санкции против России, КНР, Ирака и Турции 25.02.2020
Задержан американец, пытавшийся взорвать машину вблизи здания Пентагона 25.02.2020
В Сочи двух детей унесло в Черное море 25.02.2020
Кабмин предложил дать 40-летним отгул для диспансеризации 25.02.2020
В Румынии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом 25.02.2020
В Воронеже судья по делу замначальника УГИБДД взяла самоотвод 25.02.2020
В Пермском крае прорвало магистральный газопровод 25.02.2020
Audi A3 получит обивку сидений из переработанных бутылок 25.02.2020
На Дону девушка попала под пулю в конфликте полицейского и таксиста 25.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
26.02.2020 04:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Дальнем Востоке заминировали десятки школ

Текст: Дина Непомнящая

Очередная волна "минирования" прокатилась по дальневосточным городам. Об угрозах взрывов сообщили во все школы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, 14 учебных заведений Благовещенска и две школы Владивостока.

Фото: iStock
На Дальнем Востоке десятки детсадов эвакуировали из-за угроз о минировании

"Поступили сообщения об опасности. Решили принять превентивные меры и эвакуировать все школы, лицеи и гимназии города", - рассказал ТАСС представитель администрации Хабаровска.

В Благовещенске оперативные работы проводят в школах № 2, 5, 6,10, 14,15,16,17, 22,26, 27 и 28, а также в гимназиях № 1 и 25.

"Сообщения о минировании зданий продолжают поступать", - отмечается на сайте мэрии города.

Подобные письма стали регулярно поступать в школы, вузы, детские сады и административные учреждения дальневосточных городов с конца прошлого года. Угрозы не подтверждаются.

Тем временем

В дальневосточной столице оперативный штаб Национального антитеррористического комитета сегодня проводит плановое антитеррористическое учение. Привлечены сотрудники силовых ведомств, МЧС, органов власти и управления Приморского края.

Происшествия Терроризм Антитеррор Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток ДФО Хабаровский край Хабаровск ДФО Амурская область Благовещенск Атака телефонных террористов на Россию

Главное сегодня

США ввели санкции против России, КНР, Ирака и Турции
Захарова прокомментировала нападение грузинских журналисток на Лаврова
Мишустин назвал ключевые задачи правительства
Минфин не исключил ипотеку ниже 8 процентов до конца года
Кабмин предложил дать 40-летним отгул для диспансеризации
Как избежать наказания за незначительное преступление
Эксперты предложили разделить водителей по степени риска для окружающих