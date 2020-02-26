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26.02.2020 03:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Индонезии пропал подводный охотник из Приморья

Текст: Анна Бондаренко

Житель Владивостока Александр Че пропал недалеко от острова Бали во время подводной охоты, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова президента Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрия Анашкина.

По его словам, Александр вместе с местным жителем на его лодке вышли на опасный мыс.

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Мужчина "подстрелил большого тунца, передал связку буев лодочнику, сам нырнул второй раз к этому тунцу и больше не вынырнул. Веревка, которая связывала гарпун, порвалась или была перерезана. Есть подозрение, что Александр перерезал ее сам, порваться просто так она не могла - выдерживает до 700 килограммов", - цитирует Анашкина агентство.

Он отметил, что лодочник сначала сам искал российского ныряльщика, а затем обратился в полицию, которая подключила свои силы. Пока результатов поиска нет, но в Федерации надеются, что благодаря своему опыту, он мог спастись и выплыть.

Вместе с пропавшим в Индонезию приехал его товарищ, он находится на связи с официальными структурами.

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