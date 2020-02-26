В мобильном технопарке Приамурья обучились около тысячи школьников

Самый большой в России мобильный "Кванториум" отправился в районный центр село Константиновку, где будет работать до 4 марта. Затем технопарк поедет к ученикам в другой районный центр Амурской области.

- На базе общеобразовательных школ пройдут уроки технологии и дополнительные занятия по направлениям технопарка на выбор. Наставники познакомят ребят не только с обязательными навыками - hard-компетенциями, но и дадут soft-компетенции, которые позволят школьникам эффективно работать в команде, ставить цели и достигать их, создавать актуальные и востребованные проекты. С начала этого года наши педагоги уже обучили около тысячи ребят, - прокомментировал руководитель мобильного технопарка Дмитрий Коршик.

Напомним, мобильный "Кванториум" запущен в области с декабря 2019 года. В ходе первых рейсов он побывал в селах Возжаевка и Заречное Белогорского района, а также в ЗАТО Циолковский. Тогда в каждом из населенных пунктов технопарк работал только один день, но этого времени школьникам хватило, чтобы принять решение заниматься в в "Кванториуме" дальше.

- Мобильный технопарк, который поступил в Амурскую область, - самый большой в России. Конструкция позволяет не только преодолевать большие расстояния, но и перевозить дорогостоящее оборудование в условиях бездорожья, - отметила руководитель центра Наталья Домашенко. - Длина автомобиля - почти 14 метров, высота - около четырех, а ширина в разложенном состоянии - 5,5 метра. Создан он по индивидуальному техническому заданию на базе "КамАЗа" и представляет собой тягач с прицепом. Аналогов ему пока нет ни в одном регионе страны. Такая модель используется в отраслях специального назначения, но мы решили применить эти технологии на гражданском поприще. В машине есть проектная и рабочие зоны, а также зона хранения.

"Кванториум" на колесах оснащен самой современной техникой и программным обеспечением. Это требуется для занятий по трем направлениям: "Робо/Промдизайн", "VR/IT", "Гео/Аэро".

После новогодних каникул 2020 года передвижной технопарк около двух недель провел в селе Березовка Ивановского района. Столько же проработал в Возжаевке. В расписании "Кванториума" - посещение Тамбовки, Пояркова, Екатеринославки и Ивановки. На каждый населенный пункт отводится по две недели.

- Группы детей уже сформированы. Это было сделано еще во время первых выездов наставников "Кванториума" в декабре 2019 года. В настоящий момент общее количество школьников, занимающихся в мобильном технопарке, - около 1200, - добавил Дмитрий Коршик.

Планируется, что в апреле, накануне запуска ракеты-носителя с космодрома Восточный, наставники технопарка вновь побывают в Циолковском с мастер-классом для школьников. Кроме того, обсуждаются перспективы включения ЗАТО в маршрут передвижного "Кванториума" в 2021 году.

- Это новый импульс в системе образования. В регионе очень много крупных инвестиционных высокотехнологичных проектов - Амурский газоперерабатывающий завод, СИБУРовский газохимический комплекс. Началось строительство 2-й очереди космодрома Восточный, и идет речь о том, чтобы в перспективе перенести на территорию области пилотируемые пуски. Конечно, это все потребует высококвалифицированных сотрудников. Нам необходимо создать платформу для подготовки таких специалистов. У нас уже работают несколько технопарков в городах. Мобильный кванториум дает возможность детям из отдаленных населенных пунктов проявить свои таланты и закладывает бесценную базу в образование будущих амурских суперпрофессионалов, - отметил губернатор Василий Орлов.

В перспективе в рамках нацпроекта "Образование" сеть технопарков в Амурской области будет расширена. Уже намечен маршрут второй передвижной лаборатории, которую Приамурье получит в текущем году. В него вошли шесть населенных пунктов: села Поздеевка, Ромны, поселки Новобурейский, Талакан, Архара и город Завитинск. К 2022 году в регионе будут действовать пять передвижных лабораторий.