В поселке Забайкалья открыли новый ясельный корпус на 36 мест

Новости

Внедорожник ВАЗ-21099 "Виктория" выставили на продажу 11:06
Вышел трейлер новых "Страшных сказок" с Натали Дормер 11:05
Под Ростовом маршрутка с пассажирами провалилась в яму на дороге 11:05
К собачьему питомнику в Иркутске подкинули трех медвежат 11:00
Жителя Владивостока осудили на три года за "минирование" кафе 10:59
За первый день на новые крымские поезда купили тысячу билетов 10:50
На Ставрополье ураган повредил около сотни жилых домов 10:49
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу 10:45
Путин заявил о сокращении "тюремного населения" вдвое 10:37
В десятки иркутских школ поступили угрозы о минировании 10:35
В Перми экипажи ДПС устроили погоню за нарушителем 10:30
Стали известны подробности новой xBox 10:23
В московских ресторанах из-за угрозы коронавируса проведут дезинфекцию 10:14
В медучреждениях Москвы модернизируют противопожарные системы 10:14
В Перми мошенники попросили деньги у бизнесменов от лица вице-премьера 10:00
Новую "Газель" впервые сфотографировали на дорогах страны 10:00
В Петербурге умер коллекционер Валентин Носкин 09:52
Роспотребнадзор посоветовал отложить поездки в Италию, Корею и Иран 09:44
В Ленобласти школьный автобус с мертвым водителем опрокинулся в кювет 09:40
В Дагестане внучка напала с ножом на свою 80-летнюю бабушку 09:37
Пивовары попросили установить минимальную цену на пиво 09:36
Ковальчук остался недоволен дебютом за "Вашингтон" 09:20
Приземление вертолета Ка-27ПС на трассу Камчатки попало на видео 09:12
В Сочи на поиски пропавших в море мальчиков вылетел вертолет 09:06
Когда МВД получит данные о резко тормозящих автомобилях 09:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
26.02.2020 10:56
Проект: В регионах

В поселке Забайкалья открыли новый ясельный корпус на 36 мест

Текст: Дина Непомнящая
В поселке Агинское Забайкальского края торжественно открыли дополнительный ясельный корпус к детскому саду "Ромашка", рассчитанный на 36 малышей.

Желающие ходить в новые группы уже есть. Например, мама двоих детей Эржена Ойдокова собирается отдать в расположенную рядом с домом "Ромашку" своего младшего двухлетнего сынишку Максара.

- Здесь работают профессионалы, материальная база очень хорошая. Это большой праздник для всех родителей, у которых дети до трех лет. Теперь у меня есть возможность работать и заниматься хозяйством, - радуется женщина.

Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края
В шести районах Забайкалья построятся новые корпуса детских садов

На строительство здания в рамках национального проекта "Демография" выделили 30 миллионов рублей, а на оснащение еще 1,1 миллиона рублей. В результате дети смогут ходить в очень современный садик. Это подчеркнул и глава Забайкалья Александр Осипов, который лично контролировал ход работ.

- Важно, чтобы малыши развивались, учились и росли в хороших условиях. В этом году перед правительством стоит задача ввести по краю еще несколько десятков яслей, и мы должны справиться,- отметил губернатор.

Всего благодаря нацпроекту регион получит больше 1,6 миллиарда рублей на строительство яслей и в детских садах дополнительно создадут 2116 мест. Только весной 2020 года будут введены 17 объектов на 612 мест, а до конца года добавится еще 26 объектов на 964 места.

Кстати, в прошлом году в регионе появилось 612 дополнительных мест для дошколят. Всего 17 садиков в Чите, в поселке Агинское, Чернышевском, Улетовском, Шилкинском, Забайкальском и Красночикойском районах. В Агинском введены в строй четыре дополнительных детских корпуса на 144 места.

Справка "РГ"

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил до конца 2021 года создать 255 тысяч новых мест в яслях.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Забайкальский край

Главное сегодня

Роспотребнадзор посоветовал отложить поездки в Италию, Корею и Иран
Новак: Спрос на нефть будет сохраняться минимум два десятилетия
Захарова рассказала о "нападении" грузинских журналисток на Лаврова
Россия потребовала от ООН разобраться с проблемой невыдачи США виз дипломатам
Санкции могут укрепить позиции российских банков