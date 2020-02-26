В поселке Забайкалья открыли новый ясельный корпус на 36 мест

В поселке Агинское Забайкальского края торжественно открыли дополнительный ясельный корпус к детскому саду "Ромашка", рассчитанный на 36 малышей.

Желающие ходить в новые группы уже есть. Например, мама двоих детей Эржена Ойдокова собирается отдать в расположенную рядом с домом "Ромашку" своего младшего двухлетнего сынишку Максара.

- Здесь работают профессионалы, материальная база очень хорошая. Это большой праздник для всех родителей, у которых дети до трех лет. Теперь у меня есть возможность работать и заниматься хозяйством, - радуется женщина.

На строительство здания в рамках национального проекта "Демография" выделили 30 миллионов рублей, а на оснащение еще 1,1 миллиона рублей. В результате дети смогут ходить в очень современный садик. Это подчеркнул и глава Забайкалья Александр Осипов, который лично контролировал ход работ.

- Важно, чтобы малыши развивались, учились и росли в хороших условиях. В этом году перед правительством стоит задача ввести по краю еще несколько десятков яслей, и мы должны справиться,- отметил губернатор.

Всего благодаря нацпроекту регион получит больше 1,6 миллиарда рублей на строительство яслей и в детских садах дополнительно создадут 2116 мест. Только весной 2020 года будут введены 17 объектов на 612 мест, а до конца года добавится еще 26 объектов на 964 места.

Кстати, в прошлом году в регионе появилось 612 дополнительных мест для дошколят. Всего 17 садиков в Чите, в поселке Агинское, Чернышевском, Улетовском, Шилкинском, Забайкальском и Красночикойском районах. В Агинском введены в строй четыре дополнительных детских корпуса на 144 места.

Справка "РГ"

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил до конца 2021 года создать 255 тысяч новых мест в яслях.