Жителя Владивостока осудили на три года за "минирование" кафе

Житель Владивостока признан виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве (часть вторая статьи 207 УК РФ).

По данным прокуратуры Приморского края, в августе прошлого года мужчина ночью распивал алкоголь в кафе на спортивной набережной.

"Он решил из хулиганских побуждений позвонить в полицию и сообщить, что заведение заминировано. Прибывшие на место сотрудники УМВД и Росгвардии взрывных устройств не обнаружили", - говорится в сообщении.

В итоге суд, с учетом наличия смягчающих обстоятельств, назначил злоумышленнику наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Помимо этого, с осужденного взыскали расходы, потраченные спецслужбами на выезд.