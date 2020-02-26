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26.02.2020 10:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителя Владивостока осудили на три года за "минирование" кафе

Текст: Артем Красиков

Житель Владивостока признан виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве (часть вторая статьи 207 УК РФ).

На Дальнем Востоке "заминировали" десятки школ

По данным прокуратуры Приморского края, в августе прошлого года мужчина ночью распивал алкоголь в кафе на спортивной набережной.

"Он решил из хулиганских побуждений позвонить в полицию и сообщить, что заведение заминировано. Прибывшие на место сотрудники УМВД и Росгвардии взрывных устройств не обнаружили", - говорится в сообщении.

В итоге суд, с учетом наличия смягчающих обстоятельств, назначил злоумышленнику наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Помимо этого, с осужденного взыскали расходы, потраченные спецслужбами на выезд.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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