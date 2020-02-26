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26.02.2020 19:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мода на убийства

Двое учеников планировали массовое убийство в саратовской школе
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 42(8096)
Сотрудникам ФСБ удалось предотвратить в одной из саратовских школ так называемый "шутинг". Двое учеников намеревались прийти к своим одноклассникам с обрезами и зажигательными смесями и устроить массовое убийство.

"Пресечена подготовка вооруженного нападения на одно из образовательных учреждений города Саратова.

Организаторами нападения являются два гражданина РФ 2005 года рождения, состоявшие в различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида", - сообщили вчера в Центре общественных связей ФСБ России.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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Отмечается, что подростки были задержаны в заброшенном бомбоубежище на территории бывшего авиазавода, где они хранили в тайнике обрез охотничьего ружья.

"Установлено, что при нападении помимо огнестрельного оружия злоумышленники планировали также использовать самодельные зажигательные смеси, инструкции по изготовлению которых они нашли в интернете", - рассказали в спецслужбе.

На распространенном видео на вопрос сотрудника ФСБ о том, когда подросток заинтересовался идеологией массовых убийств в школах, тот отвечает, что "примерно год назад".

Целью готовящегося теракта задержанный называет месть. На вопрос о количестве людей, которых подозреваемые планировали убить, парень ответил, что ему "все равно, а Игорь примерно рассчитывал на 40 человек".

Совершить теракт задержанные намеревались в мае 2020 года. По данным саратовских СМИ, расстрел планировался в школе N14 Кировского района.

"Следственными органами СК РФ по Саратовской области в отношении 14- и 15-летнего юношей возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 пп. "а, ж" и части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц)", - сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

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Оба несовершеннолетних задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По данным ФСБ России, в период с начала 2018 года по настоящее время в стране было предотвращено свыше 50 вооруженных нападений на образовательные учреждения.

"Планировавшими нападения лицами являлись социально неадаптированные подростки, имеющие выраженные или скрытые психические заболевания, а также состоящие в конфликтных отношениях со сверстниками, преподавателями, членами семьи.

При этом все они являлись участниками интернет-сообществ, пропагандирующих идеологию убийств и ориентированных на возрастную категорию 12-17 лет", - поясняли в ФСБ.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов

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