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Объем инвестиций компании "Уралхим" в развитие филиала "ПМУ" в Перми составит в 2020 году более 1,6 миллиарда рублей с НДС, что 2,3 раза больше, чем годом ранее.
Директор "ПМУ" Алексей Аверьянов (в центре) показал новый корпус и линию фасовки карбамида. Фото: ПМУ Директор "ПМУ" Алексей Аверьянов (в центре) показал новый корпус и линию фасовки карбамида. Фото: ПМУ
Директор "ПМУ" Алексей Аверьянов (в центре) показал новый корпус и линию фасовки карбамида. Фото: ПМУ

По словам директора предприятия Алексея Аверьянова, "ПМУ" сосредоточит усилия на реализации двух инвестиционных проектов. Это фасовка продукции, а также плановый капитальный ремонт производственных мощностей.

В рамках проекта "Увеличение фасовки карбамида в мягкие контейнеры до 333 тысяч тонн в год" в 2019 году на "ПМУ" был построен корпус фасовки карбамида, оборудована зона погрузки с мостовым краном на стационарных опорах. Здесь мешки с карбамидом будут грузить в полувагоны. В 2020 году запланирован ввод зоны погрузки в эксплуатацию. Кроме того, продолжится возведение пункта подготовки полувагонов и строительство новых железнодорожных путей.

Еще один проект развития фасовки предполагает установку в цехе погрузки продукции новой линии упаковки карбамида в мешки весом 25 килограммов. Такая необходимость возникла в связи с нормами охраны труда Евросоюза, куда поставляется продукция "Уралхима".

Комментарий

Алексей Аверьянов, директор филиала "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим" в Перми:

- Стратегия холдинга предполагает ориентир на конечного потребителя. Соответственно, продукт должен фасоваться в максимально удобную для покупателя упаковку прямо на производстве. Также в этом году для обеспечения бесперебойной поставки продукции потребителям и ее неизменно высокого качества мы запланировали проведение самого масштабного за последние 10 лет капитального ремонта технологического оборудования.

Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

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