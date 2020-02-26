Компания "Нижнекамскнефтехим" (входит в группу компаний "ТАИФ") представила результаты своей экологической программы в Казани на коллегии Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора. Она прошла при участии президента Татарстана Рустама Минниханова и руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Радионовой. Корреспондент "РГ" выяснил, как нефтехимическому флагману удается наращивать мощности, одно­временно снижая вредное воздействие на окружающую среду в Нижнекамске и Нижнекамском промузле.

Реконструкция века

Безусловно, одним из самых значимых экологических проектов последних лет, как для предприятия, так и для всего города, стала масштабная реконструкция биологических очистных сооружений (БОС) ПАО "Нижнекамскнефтехим". На этом сделал акцент в своем докладе генеральный директор АО "ТАИФ", председатель Совета директоров ПАО "Нижнекамскнефтехим" Руслан Шигабутдинов.

БОС предназначены для очистки и промышленных, и городских стоков. Ввели их в эксплуатацию в далеком 1966 году, и в современных условиях они со своей функцией уже не справлялись. Жестче стали требования к очистке стоков, да и Нижнекамский промышленный узел увеличил нагрузку.

По словам Руслана Шигабутдинова, была проделана огромная работа, на обновление БОС потратили более трех миллиардов рублей. Реконструкция проводилась поэтапно, без остановки и снижения качества очистки сточных вод.

В 2019 году был модернизирован узел механической очистки химзагрязненных стоков. В частности, заменили песколовки, ввели дополнительные ступени очистки: бассейн для сбора ловушечного продукта и узел преаэрации стоков. В них подается активный ил, который снижает негативное воздействие залповых и токсичных стоков.

Не секрет, что процесс очистки воды сопряжен с выделением неприятных запахов и загрязнением воздуха. С этим будут бороться газоочистные установки биологического действия. Их эффективность достигает 95 процентов. Также в 2019 году реконструировали химическое отделение лаборатории БОС, оснастив его новым оборудованием.

В результате реконструкции удалось значительно снизить в очищенном стоке уровень многих вредных показателей. Так, химическое поглощение кислорода снизилось на 18 процентов, биологическое поглощение кислорода - на 40, концентрация фосфатов - на 22, марганца - на 40, а иона аммония, цинка, хрома, алюминия более чем на 60 процентов. Для безаварийной транспортировки стоков с площадки Нижнекамского промузла построен новый внеплощадочный коллектор общей протяженностью 15 километров. Увеличена пропускная способность и надежность системы транспортировки стоков.

Но на этом модернизация не завершена. Сейчас полным ходом идет замена мазутной котельной на газовую. С ее запуском выбросы в атмосферу сократятся на 75 процентов. Кроме того, это поможет на 44 процента сэкономить затраты на потребление и доставку топлива. Даже в случае временного отключения газа котельная продолжит работу в автономном режиме.

Сберегая ресурсы

Модернизация БОС - это лишь часть масштабной экологической программы предприятия, уже четвертой по счету. Она рассчитана на 2014-2020 годы. На ее реализацию было затрачено 7,2 миллиарда рублей.

Важным направлением программы является ресурсосбережение. Компания для производственных нужд ежегодно потребляет свежей речной воды порядка 65 миллионов кубометров, а в водоемы сбрасывает 45 миллионов кубометров очищенных стоков. На предприятии постоянно работают над повышением эффективности использования оборотной воды. Для этого внедряются передовые технологии и реконструируются градирни (устройства для охлаждения большого количества воды). За 2014-2019 годы было обновлено 11 градирен, что позволило сэкономить потребление энергии на 15 миллионов кВтч/год. На эти цели затратили 567,7 миллиона рублей. С 2014 года удалось снизить потребление свежей речной воды на три миллиона 108 тысяч кубометров (4,6 процента).

В 2018 году завершилась очистка буферного пруда №1 на реке Тунгуча. Изъятый при этом ил был обезвожен с помощью высокоэффективной фильтрующей тканевой системы геоконтейнера Geotube. Всего за три года изъяли и обезводили 67,4 тысячи тонн осадка. Это позволило предотвратить аварийный сброс накопившегося в пруду осадка и улучшить качество попадающих в реку стоков. В них уменьшилась концентрация взвешенных веществ, сульфатов, нефтепродуктов, иона аммония, сульфатов, меди и цинка, алюминия и железа. Очистные работы обошлись в 106,5 миллиона рублей.

За два десятилетия ПАО "Нижнекамскнефтехим" ощутимо снизило нагрузку на атмосферный воздух. Природоохранные мероприятия, повышение технологической дисциплины и модернизация оборудования помогли сократить с 2001 года выбросы почти на 28 тысяч тонн. При этом выработка продукции выросла почти в 1,8 раза.

Контроль в режиме онлайн

Природоохранная деятельность немыслима без эффективного экологического мониторинга. В "Нижнекамскнефтехиме" его проводят аккредитованные ведомственные лаборатории.

С 2008 года здесь действует автоматизированная система мониторинга атмосферного воздуха. Содержание вредных веществ контролируется по периметру предприятия, в санитарно-защитной зоне и на территории биологических очистных сооружений.

В 2019 году компания приобрела передвижной пост контроля атмосферного воздуха. Он позволяет брать пробы в 25 точках, включая жилые районы города, ближайшие населенные пункты и санитарно-защитную зону по 19 показателям. Вся информация с постов контроля загрязнения атмосферного воздуха и с передвижной лаборатории в режиме онлайн передается на сервер Системы экологического мониторинга окружающей среды (СЭМОС).

В прошедшем году на промышленной площадке три точки контроля оснастили автоматическими анализаторами качества сточных вод по показателям рН и общего органического углерода. В автоматическом режиме каждые восемь минут происходит отбор проб, что позволяет оперативно отреагировать на изменения, выявить источник загрязнения и устранить проблему.

В этой сфере компания делает ставку на инновации. В рамках пилотной программы в Нижнекамске создается цифровая интерактивная карта рассеивания вредных веществ. В нее будут интегрированы данные всех инвентаризаций и результаты непрерывного контроля выброса в режиме онлайн. Это позволит создать объективную картину состояния атмосферного воздуха и оценить влияние на него наших предприятий. Планируется создать интерактивную карту сбросов Нижнекамска и предприятий в канализационный коллектор. С ее помощью будет осуществляться мониторинг выбросов и сбросов загрязненных стоков в водоемы.

Кстати

Резюмируя итоги природоохранной деятельности ПАО "Нижнекамскнефтехим", генеральный директор компании Азат Бикмурзин отметил, что экология - это вопрос постоянный и им очень внимательно и системно занимаются. Планируется разработка и принятие новой, уже пятой по счету экологической программы, в которую будут включены все важные направления деятельности предприятия по снижению воздействия на окружающую среду.

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