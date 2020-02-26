На Вятке женщина заперла двух детей без еды на несколько дней

Следственное управление СК России по Кировской области возбудило уголовное дело в отношении женщины, которая заперла двух маленьких детей в холодном доме без еды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Детей 25 февраля в частном доме в селе Быково Куменского района обнаружили соцработник и инспектор по делам несовершеннолетних, которые вне плана пришли проверить семью, состоящую на профилактическом учете. По их данным, семья должна была быть дома, однако дверь была изнутри заперта на ключ, на стук никто не отзывался.

Заподозрив неладное, они зашли в дом с другого входа и обнаружили маленьких детей хозяйки дома - девочку, которой меньше года, и мальчика двух лет. Малыши находились одни в доме, который, судя по всему, не отапливался уже несколько дней, и без приготовленной пищи.

Дети тут же были доставлены в медицинское учреждение, где им оказали помощь. Их жизни сейчас ничто не угрожает. Мать найдена, с ней проводятся следственные действия. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 156 УК "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних" и статье 125 УК РФ "Оставление в опасности".

Ранее женщина уже была лишена родительских прав в отношении троих старших детей.