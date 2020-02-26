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27.02.2020 15:02
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Проект: В регионах

Технологии домостроения

Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Российская газета - Неделя - Пермский край № 41(8095)
В группе компаний "ПЗСП" подвели итоги прошлого года и приступили к реализации планов на предстоящий период. Помимо значительного роста объемов и расширения географии строительства компания готовится к качественному рывку в технологии возведения домов.

Всего в 2019 году ПЗСП в краевом центре сдано в эксплуатацию 770 квартир общей площадью 37,6 тысячи квадратных метров в домах на улицах Макарова, 20а, Целинной, 57/3, Менжинского, 13, и Костычева, 32. Следуя раз и навсегда выбранному девизу "Каждый новый дом - лучше предыдущего", ПЗСП постоянно внедряет новшества в строительство и отделку квартир. Так, в сданных в 2019 году домах просторные парадные, новый дизайн холлов, а входы в подъезды находятся на уровне земли. Покупателей квартир порадовали свежие элементы отделки: современные обои, двери и линолеум светлых тонов, а также ряд других новинок.

ПЗСП - это не только возведение домов, но и производство строительных и отделочных материалов: щебня, извести, дверей, окон и многого другого. Даже электроэнергия у предприятия своя. Очень популярны у потребителей газобетонные блоки от ПЗСП - в 2019 году их было отгружено около 135 тысяч кубометров. Качество блоков не раз подтверждалось не только покупательским спросом, но и результатами профессиональных конкурсов. Вот и в прошлом году стеновые блоки из ячеистых бетонов от ПЗСП стали дипломантом конкурса "100 лучших товаров России".

В 2020 году ПЗСП планирует ввести в эксплуатацию пять домов. Четыре из них в Перми на улицах 5-й Каховской, 8в, Иньвенской, 19, Кисловодской, 12, Целинной, 53. Пятый дом будет построен в Ижевске на улице 8-й Новой, 61. Это 1222 квартиры общей площадью 61,3 тысячи квадратных метров. Многие квартиры уже проданы на разных стадиях строительства - безупречная репутация ПЗСП гарантирует сдачу домов в срок и с высоким качеством.

Еще одним важным этапом в развитии предприятия стало начало монтажа новой производственной площадки - немецкой линии циркуляции паллет Weckenmann. Уже весной на линии пройдут пусконаладочные работы.

- Эта технология позволит создавать строительные конструкции самой разной формы, возводить дома уникальных архитектурных решений. Мы сможем изменять форму и расположение оконных проемов, использовать разнообразные материалы в отделке наружных стен,

внедрять многие другие новинки, - говорит генеральный директор АО "ПЗСП" Алексей Дёмкин. - Причем это касается не только внешнего вида зданий - мы повысим энергоэффективность домов, они станут теплее, а стены ровнее, появится возможность исключить ряд операций при строительных и отделочных работах.

Проектная мощность новой линии при работе в две смены - 150 тысяч квадратных метров жилья в год. Таким образом, у ПЗСП появляется большой потенциал для наращивания объемов строительства.

На правах рекламы

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