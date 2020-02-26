Ульяновск возглавил рейтинг вовлеченных в ветроэнергетику регионов

В Москве 19 февраля на Международном форуме RAWIFORUM 2020 Российская ассоциация ветроиндустрии (РАВИ) совместно с Центром энергетики "Московской школы управления Сколково" представила обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год, который будет полезен для всех его участников, экспертов и инвесторов. В этом году специалисты включили в обзор рейтинг регионов России по их вовлеченности в рынок ветроэнергетики. Возглавила список Ульяновская область, набравшая 73 балла. Среди остальных регионов России с высокой степенью вовлеченности - Ростовская область, Крым и Краснодарский край.

Методика ранжирования построена на оценке шести групп показателей, в которые входят существующие и перспективные мощности, ветропотенциал, образовательный потенциал и присутствие в регионе компаний по локализации компонентов ветроэнергетических установок. Для каждого региона были рассчитаны баллы по всем группам показателей.

Для анализа использовались данные РАВИ, Росстата РФ за 2019 год и социально-экономические показатели по субъектам Российской Федерации за 2018 год.

За два дня работы в форуме приняли участие около 300 человек из 20 стран: компании - производители оборудования, поставщики комплектующих, проектные организации, компании, предоставляющие услуги технического обслуживания, сетевые, логистические, конструкторские, финансовые, инвестиционные, консалтинговые и энергоснабжающие фирмы. Участники неоднократно подчеркивали высочайший потенциал России в сфере ветроэнергетики, который необходимо использовать, чтобы добиться показателей ратифицированного в 2019 году Российской Федерацией Парижского соглашения по климату. С 2021 года оно будет регулировать меры по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу. Страны-участники соглашения обязуются не позволять средней температуре на планете расти выше 1,5 - 2 градусов по Цельсию.

- Чтобы выйти на траекторию 1,5 - 2 градуса, в России необходимо снижать выбросы на 8 процентов в год, - уверен генеральный директор "Центра эффективности- XXI век" Игорь Башмаков. - Поэтому снизить выбросы углекислого газа до нуля до 2050 года практически невозможно, но существенно уменьшить вполне реально. У России есть технические возможности, чтобы сделать углеродно-нейтральную экономику.

Заместитель председателя правления "Совета рынка" Олег Баркин также отметил, что развитие генерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) окажет значительное влияние на борьбу со снижением выбросов парниковых газов. По его мнению, экологический фактор и цена на электроэнергию, вырабатываемую ветростанциями, могут в будущем помочь ветроэнергетике занять устойчивую нишу в энергобалансе.

Председатель Российской ассоциации ветроиндустрии Игорь Брызгунов отметил, что ветроэнергетика в России за последние четыре года серьезно рванула вверх. Инвесторы вложили средства в строительство производств, создание ветропарков.

- Но остается вопрос, который мы должны задать себе: серьезно ли Россия встала на пусть возобновляемой энергетики? Это тренд или мы останемся на том же уровне аутсайдеров с огромным потенциалом? К сожалению, недостаточное внимание уделяется всему спектру возможностей развития ветроиндустрии, - считает Игорь Брызгунов.

На RAWIFORUM 2020 эксперты и участники рынка выносили на обсуждение важнейшие проблемы отрасли, включая несовершенство законодательства, снижение себестоимости строительства ветростанций и цен на электроэнергию от альтернативных источников.

К примеру, говоря о розничных отношениях, Игорь Брызгунов отметил, что постановление, подготовленное без участия экспертов рынка, не мотивирует местные органы власти делать подвижки к развитию ВИЭ.

Кроме того, по справедливому замечанию Игоря Брызгунова, огромный потенциал рынка добровольного спроса также пока остается без внимания. Причина также в несовершенстве законодательства, которое не позволяет компаниям, изъявляющим желание использовать в своем балансе электроэнергию ВИЭ, приобретать ее в России. А строить генерации в непосредственной близости от своих предприятий не всегда возможно. Поэтому запуск рынка добровольного спроса на трансрегиональной основе - гигантская задача, основа регуляторного порядка. Таким образом, появятся предпосылки для снижения стоимости электроэнергии ВИЭ.

По словам менеджера по развитию бизнеса компании Monsson Себастиана-Петре Энаке, за последние пять лет цена на электроэнергию, полученную от ВИЭ, снизилась на 40 процентов.

- Порядка 600-700 тысяч евро - цена одного мегаватта энергии, полученной от ветрогенерации, - отметил он.

По словам эксперта, на снижение цены влияет уменьшение стоимости инвестиций, поскольку на европейском рынке многим компаниям уже не требуется господдержка в виде субсидий. Это устойчивый тренд, который будет распространяться на другие страны.

Посол Дании в РФ Карстен Сендергорд добавил, что в его стране, несмотря на дешевизну электроэнергии, полученной от невозобновляемых источников, многие компании нацелены на использование электроэнергии от ВИЭ, поскольку уверены, что это в их интересах.