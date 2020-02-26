В Перми на Масленице в детском саду включили песню про алкоголь

В пермском детском саду "Гармония" во время празднования Масленицы дети танцевали под песню, где содержатся строки про распитие спиртных напитков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пермский департамент образования.

Момент, где дети веселятся под задорную песню со словами "Маслена Масленица, весело резвилися! Водка, пиво и вино, в общем, - отравилися", попал на видео, которое распространилось в СМИ и соцсетях.

В департаменте образования рассказали о проведении оперативной проверки, которая установила, что для организации праздника были привлечены аниматоры, которые и включили злополучный трек.

- В адрес управления Роспотребнадзора и компании направлена претензия о некачественном оказании услуги, - заявили в департаменте.

Также в ведомстве добавили, что после инцидента наказаны чиновники. Так, начальник управления дошкольного образования департамента образования Ольга Ершова получила выговор, аналогичное наказание понесла и заведующая детским садом "Гармония" Светлана Бурцева.