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26.02.2020 11:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Самаре предпринимателям рассказали о мерах и программах поддержки

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Фото: mybiz63.ru Фото: mybiz63.ru
Фото: mybiz63.ru

В этом году в Самарской области стартует новая четырехмесячная акселерационная программа, по итогам которой предприниматели смогут разработать индивидуальную траекторию развития бизнеса. Также состоится второй набор на обучающую платформу "PROбизнес" для начинающих предпринимателей.

Фото: iStock
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По словам руководителя департамента развития предпринимательства регионального министерства экономического развития и инвестиций Ларисы Названовой, в 2020 году продолжится работа по развитию существующих центров "Мой бизнес" (на сегодня таковых в регионе четыре) и открытию новых, в которых предприниматели могут получить весь набор услуг для бизнеса. До 2024 года центры "Мой бизнес" будут открыты во всех городах региона.

Кроме того, в связи с изменениями в законодательстве в этом году особое внимание будет уделено двум новым направлениям - социальному предпринимательству и самозанятости. До 1 марта на сайте регионального минэкономразвития можно будет подать заявку на включение организации в реестр социальных предпринимателей.

- В целях поддержки этого направления проводится федеральный конкурс "Социальные предприниматель-2020", будет запущен акселератор для этой категории предпринимателей, разработана льготная программа кредитования, - добавила Лариса Названова. - Что касается налога на профессиональный доход, то в Самарской области развернута масштабная информационная кампания, направленная на разъяснение преимуществ и особенностей самозанятости.

- Это важная, необходимая и, что самое главное, удобная государственная поддержка, которая должна привести к значительному росту предпринимательской активности в регионе и в целом по стране, - подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Статус самозанятых в регионе сейчас имеет более 4000 человек, а к концу года мы ожидаем, что их численность составит 28500 человек. Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем послании депутатам Самарской губернской думы и жителям региона, большое количество людей остается в теневом секторе, и наша задача - создать условия, чтобы вывести их из тени.

В свою очередь, генеральный директор АО "Гарантийный Фонд Самарской области" Юлия Красина напомнила участникам форума, что в целях поддержки разных категорий предпринимателей ведется разработка доступных финансовых инструментов и программ льготного государственного финансирования

- Отдельно отмечу программы Фонда развития промышленности Самарской области, созданного по инициативе губернатора. Займы выдаются сроком до пяти лет по ставке от 1 до 5 процентов с возможностью принятия в залог имущества организации, - рассказала Юлия Красина.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
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О возможностях для экспортно-ориентированных компаний Самарской области рассказал руководитель регионального центра поддержки экспорта Александр Голосарский:

- Любая компания может обратиться к нам, независимо от направления деятельности. Мы подберем оптимальное решение и окажем необходимые услуги: от консультаций до помощи в поиске зарубежного партнера и размещения на международных электронных площадках. Особо отмечу акселерационные программы и выездные мероприятия. Ежегодно проходят выставки, бизнес-миссии, на сайте mybiz63.ru можно посмотреть план таких мероприятий на 2020 год и подать заявку на участие.

На едином сайте государственной поддержки бизнеса mybiz63.ru в постоянном режиме обновляется информация о действующих мерах поддержки, идет онлайн-регистрация на мероприятия, разрабатываются новые сервисы для удобства получения государственной поддержки. В целом в регионе бизнесу в режиме "одного окна" услуги по сопровождению проектов также предоставляет Агентство по привлечению инвестиций.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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