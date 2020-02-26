В Самаре предпринимателям рассказали о мерах и программах поддержки

В этом году в Самарской области стартует новая четырехмесячная акселерационная программа, по итогам которой предприниматели смогут разработать индивидуальную траекторию развития бизнеса. Также состоится второй набор на обучающую платформу "PROбизнес" для начинающих предпринимателей.

По словам руководителя департамента развития предпринимательства регионального министерства экономического развития и инвестиций Ларисы Названовой, в 2020 году продолжится работа по развитию существующих центров "Мой бизнес" (на сегодня таковых в регионе четыре) и открытию новых, в которых предприниматели могут получить весь набор услуг для бизнеса. До 2024 года центры "Мой бизнес" будут открыты во всех городах региона.

Кроме того, в связи с изменениями в законодательстве в этом году особое внимание будет уделено двум новым направлениям - социальному предпринимательству и самозанятости. До 1 марта на сайте регионального минэкономразвития можно будет подать заявку на включение организации в реестр социальных предпринимателей.

- В целях поддержки этого направления проводится федеральный конкурс "Социальные предприниматель-2020", будет запущен акселератор для этой категории предпринимателей, разработана льготная программа кредитования, - добавила Лариса Названова. - Что касается налога на профессиональный доход, то в Самарской области развернута масштабная информационная кампания, направленная на разъяснение преимуществ и особенностей самозанятости.

- Это важная, необходимая и, что самое главное, удобная государственная поддержка, которая должна привести к значительному росту предпринимательской активности в регионе и в целом по стране, - подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Статус самозанятых в регионе сейчас имеет более 4000 человек, а к концу года мы ожидаем, что их численность составит 28500 человек. Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем послании депутатам Самарской губернской думы и жителям региона, большое количество людей остается в теневом секторе, и наша задача - создать условия, чтобы вывести их из тени.

В свою очередь, генеральный директор АО "Гарантийный Фонд Самарской области" Юлия Красина напомнила участникам форума, что в целях поддержки разных категорий предпринимателей ведется разработка доступных финансовых инструментов и программ льготного государственного финансирования

- Отдельно отмечу программы Фонда развития промышленности Самарской области, созданного по инициативе губернатора. Займы выдаются сроком до пяти лет по ставке от 1 до 5 процентов с возможностью принятия в залог имущества организации, - рассказала Юлия Красина.

О возможностях для экспортно-ориентированных компаний Самарской области рассказал руководитель регионального центра поддержки экспорта Александр Голосарский:

- Любая компания может обратиться к нам, независимо от направления деятельности. Мы подберем оптимальное решение и окажем необходимые услуги: от консультаций до помощи в поиске зарубежного партнера и размещения на международных электронных площадках. Особо отмечу акселерационные программы и выездные мероприятия. Ежегодно проходят выставки, бизнес-миссии, на сайте mybiz63.ru можно посмотреть план таких мероприятий на 2020 год и подать заявку на участие.

На едином сайте государственной поддержки бизнеса mybiz63.ru в постоянном режиме обновляется информация о действующих мерах поддержки, идет онлайн-регистрация на мероприятия, разрабатываются новые сервисы для удобства получения государственной поддержки. В целом в регионе бизнесу в режиме "одного окна" услуги по сопровождению проектов также предоставляет Агентство по привлечению инвестиций.