В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

В Саратове сотрудники ФСБ задержали двоих подростков, готовивших нападение на одну из школ.

Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, два 14-летних школьника собирались напасть на учебное заведение, вооружившись обрезом охотничьего ружья и самодельными зажигательными смесями.

По сообщению правоохранителей, подростков задержали в одном из заброшенных бомбоубежищ, где они в тайнике хранили обрез. Как изготовить зажигательные смеси, школьники узнали в Сети.

На видео, которое распространил ЦОС, демонстрируется видеосъемка изъятия обреза, также подростки, отвечая на вопросы работников правоохранительных органов, сообщают, что планировали совершить преступление в мае и убить порядка 40 человек.

По факту подготовки к преступлению возбуждено уголовное дело, уточнили в региональном СК.