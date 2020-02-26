В Ульяновске 15-летний школьник напал с ножом на учительницу

В Ульяновске 15-летний ученик одной из школ города напал с ножом на 59-летнюю преподавательницу. Педагог госпитализирована, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

По данным ведомства, школьник ударил учительницу кухонным ножом около 10 часов дня. Женщина получила проникающее ранение в живот и была госпитализирована. Как уточняет РИА Новости, со ссылкой на представителя следственного ведомства, инцидент произошел в кабинете математики перед уроком. По словам собеседника агентства, женщину прооперировали. В региональном минздраве уточнили, что врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по по ч.3 ст.30, п. "и" ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Школьник задержан. На месте работает следственно-оперативная группа, опрашиваются свидетели, проверяются условия жизни ребенка. Предварительно установлено, что ученик не состоял на учете в органах профилактики.

Губернатор области Сергей Морозов сообщил, что власти Ульяновска вместе с министерством образования региона подробно разберут все обстоятельства происшествия, установят причины, толкнувшие ученика на данный поступок. Он подчеркнул, что ситуация находится на его личном контроле.