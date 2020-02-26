Новости

В Сети возмутились подростком, летящим на самокате по скоростному шоссе 14:10
Генсек IBU назвал "Раубичи" прекрасной площадкой для соревнований по биатлону 14:07
Заливщик льда из Торонто, сыгравший в НХЛ, стал почетным гражданином штата 14:05
В Ульяновске 15-летний школьник напал с ножом на учительницу 14:05
Лавров прокомментировал возможность нового саммита в нормандском формате 13:50
Расчленившему аспирантку историку Соколову предъявили новое обвинение 13:41
В российской Арктике впервые пересчитают белых медведей 13:40
В Харькове проспект вновь получит имя маршала Жукова 13:39
Вышел психоделический трейлер нового спин-оффа "Ходячих мертвецов" 13:37
В Кремле дали оценку заявлению Зеленского про Крым 13:36
Экс-губернатор Калужской области Артамонов возглавил комитет СФ по бюджету 13:36
Задержан второй подозреваемый в покушении на кемеровского адвоката 13:35
Мужчина открыл стрельбу из автомата на северо-западе Москвы 13:24
Юрий Лоза иронично прокомментировал популярность Александра Петрова 13:21
В Кремле прояснили ситуацию с приглашением Зеленскому на День Победы в Москву 13:18
Фигуранты дела об убийстве экс-мэра Киселевска причастны к грабежам 13:12
Кристина Асмус сыграет пекаря из подмосковного Протвино 13:10
Французская премиум-марка DS показала роскошный седан 13:00
Калининград возглавил топ перспективных туристических направлений мира 12:59
Подгруппы по Донбассу приступили к переговорам в Минске 12:53
В Подмосковье на иномарку сбросили унитаз 12:49
"Почта России" будет продвигать отечественные товары на японский рынок 12:46
Путин в четверг проведет переговоры с президентом Киргизии Жээнбековым 12:46
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента Египта 12:46
Пентагон признал военное превосходство России в Прибалтике 12:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
26.02.2020 14:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ульяновске 15-летний школьник напал с ножом на учительницу

Текст: Алексей Юхтанов

В Ульяновске 15-летний ученик одной из школ города напал с ножом на 59-летнюю преподавательницу. Педагог госпитализирована, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

По данным ведомства, школьник ударил учительницу кухонным ножом около 10 часов дня. Женщина получила проникающее ранение в живот и была госпитализирована. Как уточняет РИА Новости, со ссылкой на представителя следственного ведомства, инцидент произошел в кабинете математики перед уроком. По словам собеседника агентства, женщину прооперировали. В региональном минздраве уточнили, что врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по по ч.3 ст.30, п. "и" ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Школьник задержан. На месте работает следственно-оперативная группа, опрашиваются свидетели, проверяются условия жизни ребенка. Предварительно установлено, что ученик не состоял на учете в органах профилактики.

Губернатор области Сергей Морозов сообщил, что власти Ульяновска вместе с министерством образования региона подробно разберут все обстоятельства происшествия, установят причины, толкнувшие ученика на данный поступок. Он подчеркнул, что ситуация находится на его личном контроле.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновск

Главное сегодня

В Кремле дали оценку заявлению Зеленского про Крым
Совфед одобрил смягчение наказания за демонстрацию нацистской символики
Лавров прокомментировал возможность нового саммита в нормандском формате
Рособрнадзор начнет использовать искусственный интеллект при проверке ЕГЭ
Новак: Спрос на нефть будет сохраняться минимум два десятилетия
Как избежать наказания за незначительное преступление
Эксперты предложили разделить водителей по степени риска для окружающих