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26.02.2020 12:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Александр Усс и Светлана Радионова обсудили вопросы экологии в Красноярске

Текст: Екатерина Вострикова
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования - главный государственный экологический инспектор Российской Федерации Светлана Радионова посетила с рабочим визитом Красноярск.
Фото: пресс-служба правительства Красноярского края Фото: пресс-служба правительства Красноярского края
Фото: пресс-служба правительства Красноярского края

Решение приехать в краевую столицу и на месте обсудить проблемы, связанные с экологией города глава ведомства приняла после телефонного разговора с губернатором края Александром Уссом. Тогда, в ходе телефонного разговора, глава края проинформировал Светлану Радионову о ситуации, сложившейся в городе на фоне неблагоприятных метеорологических условий.

Также с рабочим визитом в Красноярск прибыл руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Игорь Шумаков.

Фото: пресс-служба правительства Красноярского края
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В начале рабочей поездки руководители Росприроднадзора и Росгидромета вместе с губернатором ознакомились с работой автоматизированных постов наблюдения за атмосферным воздухом, с оснащением передвижной экологической лаборатории, которая выезжает на места возможного загрязнения после обращений жителей города.

В Сибирском федеральном университете руководители федеральных ведомств встретились с красноярскими учеными. Участники беседы затронули тему вовлечения представителей научного сообщества в решение экологических проблем в городе.

Помимо этого, руководители Росприроднадзора и Росгидромета вместе с губернатором побывали на Красноярской ТЭЦ-1, где им представили информацию о модернизации производства - о тех работах, что уже выполнены, и планах на будущее.

На встрече Светланы Радионовой, Игоря Шумакова и Александра Усса со СМИ губернатор Красноярского края заявил: "Мы искренне рады такому федеральному вниманию к нашей проблеме и благодарны, что руководители так быстро отреагировали на мою просьбу приехать. Когда видишь проблему собственными глазами, это производит совсем другое впечатление, нежели в сухих отчетах.

Экологическая обстановка в городе неблагоприятная, это правда. Красноярск с середины ХХ века создавался как крупный промышленный и транспортный центр, и таким он выглядит по сегодняшний день. Вместе с тем нельзя сказать, что ситуация, которая была характерна для краевой столицы в конце 80-х, точно такая же, как и сейчас. За это время претерпели изменения структура выбросов и их состав. Закрылся ряд предприятий, в то же время значительно вырос автотранспортный парк, появились частные котельные, обслуживающие малый и средний бизнес, из-за высотной и плотной застройки уменьшилась так называемая "продуваемость" города.

Крупные предприятия, которые вносят весомый вклад в загрязнение воздуха, нуждаются в технологической модернизации. И с этой работой они должны серьезно ускориться. По старинке чадить в атмосферу города им уже никто не разрешит. Красноярцы этого не простят. Жители нашего города требуют большего и требуют это вполне справедливо.

Но всего этого недостаточно. Нам необходимо пересмотреть комплексный план по улучшению атмосферного воздуха, вернуть в него те мероприятия, которые не прошли согласование на федеральном уровне. Также нам следует ускорить газификацию региона. Только так можно улучшить экологическую ситуацию в ближайшем будущем".

Фото: Правительство Красноярского края
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В ходе пресс-конференции Светлана Радионова анонсировала свою встречу с руководством предприятий, оказывающих значительную нагрузку на экологию Красноярска. Она также подчеркнула, что Росприроднадзор России будет осуществлять пристальный контроль над ситуацией в краевом центре.

"Мы будем смотреть на этот город под лупой. И каждое мероприятие, которое должно быть профинансировано, должно доказать свою экологическую эффективность. Пустых трат не будет. Мы не будем заниматься популизмом. Мы будем заниматься тем, чтобы реально стало лучше. Я не выбирала день, в который приеду. Я слышала о том, что предприятия снизят нагрузку в день визита. Вечером я буду с ними и об этом тоже дискутировать. Если такие манипуляции возможны - а бывает в России, что мы такое фиксируем - я попробую сделать все, для того чтобы лишить предприятия Красноярска такой возможности. И если им нечего скрывать - они меня услышат. Мы найдем стимулы, как добиться полной прозрачности", - сказала Светлана Радионова.

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