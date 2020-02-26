Более 80 тысяч новосибирских школьников обеспечат бесплатными обедами

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел выездное совещание в МАУ "Комбинат питания", лично ознакомившись с работой цехов.

В соответствии с посланием президента России Владимира Путина муниципалитет поставил перед работниками предприятия непростую задачу - бесперебойное и качественное обеспечение горячим питанием учеников начальной школы, которых, по данным департамента образования мэрии Новосибирска, на 1 сентября 2020 года будет более 80 тысяч. Ежегодно на питание льготных категорий школьников мэрия направляет 668 миллионов рублей.

Сегодня МАУ "Комбинат питания" готовит различные блюда для 55 611 детей, обучающихся в 66 образовательных учреждениях Новосибирска, в том числе в семи детских садах при школах, расположенных в Центральном округе, а также Калининском, Октябрьском, Первомайском, Дзержинском районах. На комбинате работают цех готовой продукции, цех по производству овощных и мясо-рыбных полуфабрикатов, а также - выпечки и хлебобулочных изделий. Ежедневно работники комбината изготавливают около 10 тысяч готовых блюд и выпечки, обрабатывают 3,5 тонны сырых овощей. Готовая продукция доставляется специализированным автотранспортом в школьные буфеты-раздаточные. Рацион для школьников разрабатывается в соответствии с примерным двухнедельным меню, согласованным с управлением Роспотребнадзора.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

"Муниципальное автономное учреждение "Комбинат питания" - один из крупнейших в регионе, - отметил мэр Анатолий Локоть. - Его производственные мощности готовы к выполнению поставленной в послании Президента России задаче. Сегодня комбинат полностью справляется с общим объемом работ, поэтому специально модернизировать производство нет необходимости, никаких "революционных" изменений не потребуется. Инфраструктура готова, работоспособна, главное - обеспечить необходимое качество готовой продукции. Два года назад мы внедрили систему контроля качества школьного питания, которая охватывает не только всю готовую продукцию, но и обеспечивает "входной" контроль. Все, что поставляется на комбинат, проходит обязательные лабораторные проверки. Есть единичные случаи, когда товар отбраковывают и "заворачивают" обратно поставщику. Это свидетельствует о том, что система контроля работает эффективно".

В Новосибирске есть школы, которые не пользуются услугами комбината питания, а заключают договоры на поставку продукции для школьных столовых самостоятельно. Несмотря на это, контроль качества школьного питания осуществляется в этих образовательных учреждениях в обязательном порядке.

О новшествах в законодательной сфере по вопросам обеспечения качества школьного питания рассказал директор ассоциации экспертов, член рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию обороту фальсифицированных пищевых продуктов Яков Новоселов. Он напомнил, что во всех регионах страны ситуация примерно одинаковая - контроль за качеством школьного питания отсутствует. Единственный регион, в котором эта система внедрена и работает - Новосибирск.

"Конечно, внедрению системы контроля качества школьного питания предшествовала масштабная работа и муниципалитета, и правоохранительных органов, - отметил эксперт. - Когда мы докладывали на Совете Федерации о данной ситуации, наш опыт был признан лучшим и рекомендован к использованию другим российским регионам. В конце февраля будет очередной доклад в Совете Федерации, где на законодательном уровне мы постараемся закрепить наш опыт по созданию системы контроля качества школьного питания. После внедрения системы в новосибирские школы больше не попадает фальсификат. "Плохие" продукты выявляются аккредитованными лабораториями еще на этапе закупок, а с недобросовестными поставщиками немедленно разрываются контракты. Благодаря внедрению муниципального контроля цены на продукты снизились. Это тоже положительный эффект. Кроме того, всего 5 процентов продукции поставляется из других регионов, остальные 95 процентов - это товары новосибирских производителей".