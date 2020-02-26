К собачьему питомнику в Иркутске подкинули трех медвежат

Неизвестные подкинули троих месячных медвежат к воротам иркутского собачьего питомника К9. Коробку из-под офисной техники обнаружили утром сотрудники питомника.

Как отмечается на странице заведения в Instagram, люди сразу догадались, что в коробке - подкидыш, но не ожидали увидеть медвежат.

- Медвежатам 3-5 недель от роду. Как они оказались в руках людей, неизвестно, - отмечается в сообщении.

В комментариях к размещенному видео подписчики сообщили, что тройня якобы родилась у медвежьей пары, которая содержится в одной из исправительных колоний. Что делать с малышами, там не знали, потому и подкинули в питомник. Мать маленьких топтыгиных жива и здорова. Однако официального подтверждения этой версии нет.

Пушистых малышей приютили и планируют выхаживать.